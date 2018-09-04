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Де Лаурентис: «Анчелотти нужно время»

сегодня, 07:57
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после разгромного поражения от «Сампдории» в 3-м туре Серии А (0:3) подчеркнул, что новый наставник «адзурри» Карло Анчелотти ещё не успел как следует поработать с командой.

Мы знали, что первые 7-8 матчей будут для тренера периодом адаптации. Я прошу прощения у болельщиков, которые хотят выиграть всё и сразу, но я ожидал, что наша дорога будет неровной.

Анчелотти должен лучше узнать новых игроков, а им нужно лучше узнать его. Это займёт какое-то время, к тому же не стоит забывать об изучении соперников. Мы сохраним спокойствие. Это будет инвестицией в будущее «Наполи».

Де Лаурентис также выразил возмущение тем, что соперник «Наполи» по группе Лиги чемпионов «Ливерпуль» оказался в третьей корзине перед жеребьёвкой группового этапа.

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Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 08:59
Только розги и на горох. Тогда будет результат.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:45
Время - деньги. Гвардиола знает)
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