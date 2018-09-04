Де Лаурентис: «Анчелотти нужно время»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после разгромного поражения от «Сампдории» в 3-м туре Серии А (0:3) подчеркнул, что новый наставник «адзурри» Карло Анчелотти ещё не успел как следует поработать с командой.

Мы знали, что первые 7-8 матчей будут для тренера периодом адаптации. Я прошу прощения у болельщиков, которые хотят выиграть всё и сразу, но я ожидал, что наша дорога будет неровной.

Анчелотти должен лучше узнать новых игроков, а им нужно лучше узнать его. Это займёт какое-то время, к тому же не стоит забывать об изучении соперников. Мы сохраним спокойствие. Это будет инвестицией в будущее «Наполи».