Ригони: «Не хотел бы возвращаться в Россию»

Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат «Зениту», заявил, что не хочет возвращаться в Россию. У клуба из Бергамо есть право выкупа аргентинца.

«Аталанта» была заинтересована во мне больше других, а Серия А входит в число лучших чемпионатов Европы. Да, меня хотел приобрести и «Ювентус», но я вел переговоры с «Аталантой» в течение года, а настойчивость, с которой клуб хочет тебя пригласить, самое важное для меня.

Будущее? Посмотрим, что будет в конце сезона. В Россию возвращаться не хотелось бы.