  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип АзербайджанАзербайджан -:- Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяНовости

Ригони: «Не хотел бы возвращаться в Россию»

сегодня, 12:04

Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат «Зениту», заявил, что не хочет возвращаться в Россию. У клуба из Бергамо есть право выкупа аргентинца.

«Аталанта» была заинтересована во мне больше других, а Серия А входит в число лучших чемпионатов Европы. Да, меня хотел приобрести и «Ювентус», но я вел переговоры с «Аталантой» в течение года, а настойчивость, с которой клуб хочет тебя пригласить, самое важное для меня.

Будущее? Посмотрим, что будет в конце сезона. В Россию возвращаться не хотелось бы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нобоа: «Смотрел матчи „Зенита“ с „Мольде“, кричал: „Давай-давай!“»
Вчера, 09:10 23
Итальянцы в России. Компания для Маркизио
04 сентябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" Хронограф13
Жизнь после РПЛ. Приключения Аршавина, Халка и Думбия
29 августаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опека13
Зе Луиш попросил не вызывать его на ближайшие матчи сборной Кабо-Верде
23 августа 20
Каборе: «В матче со „Спартаком“ мы были вправе рассчитывать на большее»
21 августа 21
Бекао: «Марио Фернандес провел мне экскурсию по Красной площади»
17 августа 11
Обсудить
Все комментарии
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:26
Насри в зенит,зачем остальных расстраивать ?
sn_spb
sn_spb
сегодня в 13:18
Беланов:
Ты либо только на перемене писать можешь? Не отвлекайся
ну так то да. только на перемене и могу
sn_spb
sn_spb
сегодня в 13:17
Георгий Додонов:
Беги от бомжей беги.
Реально на соккере болелы спартака как глисты, чем вас больше, тем юмор тоньше.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 13:13
Беги от бомжей беги.
Беланов
Беланов
сегодня в 13:12
sn_spb:
Я вначале подумал что сам себе ответил. Но ты хорош, конспекты пишешь прям как надо. 5+
Ты либо только на перемене писать можешь? Не отвлекайся
sn_spb
sn_spb
сегодня в 13:11
Байкал-38:
Я думал поинтереснее будет.
Мне кажется интересней этой картины сложно найти))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:10
sn_spb:
Да ладно, загадка не понравилась?
Я думал поинтереснее будет.
Озеров
Озеров
сегодня в 13:08
И рыбку в "Атланте" сьесть, и на... в смысле, зарплату получать в Зените.

Прикольное желание.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 13:06
Каждому свое, в Италии климат лучше.
sn_spb
sn_spb
сегодня в 13:04
Да ладно, загадка не понравилась?
sn_spb
sn_spb
сегодня в 13:03
Беланов:
Да ладно всё ок. Прогиб защитан))) пхахах
Я вначале подумал что сам себе ответил.

Но ты хорош, конспекты пишешь прям как надо. 5+
sn_spb
sn_spb
сегодня в 13:02
Байкал-38:
Так где загадка, хочу увидеть этот шедевр.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:01
    Кони его давно испортили, когда в 1993 г. проиграли ОЛИМПИКУ 6 - 0.и Спартаку 6.- 0. ))
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 13:01
    А Россия особо и не ждет тебя.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 12:59
    Хотелось бы, не хотелось бы...... Василиса Прекрасная))
    Alladins
    Alladins
    сегодня в 12:58
    Мнение о России портит только спартак семинольно-ПАОКовский.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 12:58
    sn_spb:
    Хочешь загадку о Спартаке?
    Так где загадка, хочу увидеть этот шедевр.
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 12:58
    sn_spb:
    Вот не понимаю я вашего московского юмора, хоть убей.
    Да ладно всё ок.
    Прогиб защитан))) пхахах
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    сегодня в 12:57
    Баба с возу, кобыле легче.
    sn_spb
    sn_spb
    сегодня в 12:56
    Беланов:
    Ок. Можешь встать
    Вот не понимаю я вашего московского юмора, хоть убей.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
    сегодня в 12:55
    Таких ригони куча, всем не угодишь.
    Любомир Моравчик
    Любомир Моравчик
    сегодня в 12:55
    вот какое мнение о России после бичюганов.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 12:53
    Не думаю, что "Зенит" рассчитывает на Ригони.
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 12:53
    sn_spb:
    Да ладно всё ок. Прогиб защитан))) пхахах
    Ок. Можешь встать
    удав
    удав
    сегодня в 12:53
    ошалевший:
    ну да,в первой же игре двушку роме занёс,может дело то не в нём,помоему сильнейший на фланге был,а сейчас и играть то не кому у зинки там,мак по сравнению с ним просто бегунок
    В Зените надо было тащить самому и тащить партнеров за собой и он этого не смог или не захотел, в итоге скуксился и сел на банку. А в аталанте сейчас старается. Я бы понял если бы он после года в аталанте сказал,что не хочет в РФПЛ обратно, а так столь поспешные заявления не красят его как профессионала
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 12:51
    Ну и в чем проблема? "У клуба из Бергамо есть право выкупа аргентинца." Все в твоих руках (ногах, голове), игрой докажешь свою необходимость Аталанте- выкупят.
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 12:51
    Ничего не показал, зато сопли пузырями и играет обиженного.
    sn_spb
    sn_spb
    сегодня в 12:49
    Беланов:
    Что за поток сознания? А - нет, не заметил, что уже было
    Да ладно всё ок.
    Прогиб защитан))) пхахах
    sn_spb
    sn_spb
    сегодня в 12:48
    ziborock:
    В одно болото дважды не войдешь!
    Так же как и одну свинью дважду не заколешь)))
    Любимец
    Любимец
    сегодня в 12:43
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100