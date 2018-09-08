Луческу: «Четыре футболиста „Зенита“ сделали эту игру»

Главный тренер сборной Турции, экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение от России в матче Лиги Наций (1:2), отдельно высказавшись об игроках петербургского клуба.

Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени. Россия проделала очень качественную работу, перебегала нас в первом тайме. Мы в свою очередь провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч. У России очень хороший вратарь, отличный пацан, знаю его по «Зениту». В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол. Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счёт. Так проигрывать – не стыдно.

За сборную России сыграли четыре молодых футболиста «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе. Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодёжь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодёжь быть командой, а для этого нужно время.