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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
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21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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Луческу: «Четыре футболиста „Зенита“ сделали эту игру»

сегодня, 01:13
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Турции, экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение от России в матче Лиги Наций (1:2), отдельно высказавшись об игроках петербургского клуба.

Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени. Россия проделала очень качественную работу, перебегала нас в первом тайме. Мы в свою очередь провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч. У России очень хороший вратарь, отличный пацан, знаю его по «Зениту». В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол. Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счёт. Так проигрывать – не стыдно.

За сборную России сыграли четыре молодых футболиста «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе. Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодёжь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодёжь быть командой, а для этого нужно время.

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Все комментарии
ignorant
ignorant
сегодня в 01:53
Для Луческу и Черчесов ещё молод,а что там говорить о 30-35 летних юнцах)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:47
Расскажите мне,какие у Луческу приятные моменты в Зените были кроме зарплаты????Лично я,кроме его нытья ничего не помню.
piercman
piercman
сегодня в 01:40
фигасе, молодые футболисты. особенно, дзюба, которому 30.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:27
В любом случае это воспоминания приятных моментов в Зените.
А что то про Шахтер совсем забыл, хотя там в Европе шумел, кубки брал )))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:24
Скорее по зарплате в Зените....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:23
Смотрел последние 20 минут,Лунев был очень хорош
Землянин
Землянин
сегодня в 01:22
Скучает по Зениту )))
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 01:16
Луческу знает о чем говорит! Гы-гы
mavrid05
mavrid05
сегодня в 01:15
Кузяев плохо сыграл
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