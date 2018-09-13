«Кьево» лишен трех очков за махинации с трансферами

сегодня, 14:14

Итальянская пресса сообщает, что «Кьево» лишен трех очков и оштрафован на 200 тыс. евро за финансовые махинации с трансферами.

Изначально обвинение требовало лишить команду 15 очков в текущем сезоне. Также Федерация футбола Италии собиралась добиться трехлетнего отстранения президента «Кьево» Луки Кампеделли от футбола. Однако в итоге руководитель получил запрет на футбольную деятельность сроком на три месяца.

Руководство «Кьево» обвиняется в намеренном завышении в отчетности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов за последнее время, что помогало клубу проходить лицензирование.