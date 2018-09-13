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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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«Кьево» лишен трех очков за махинации с трансферами

сегодня, 14:14

Итальянская пресса сообщает, что «Кьево» лишен трех очков и оштрафован на 200 тыс. евро за финансовые махинации с трансферами.

Изначально обвинение требовало лишить команду 15 очков в текущем сезоне. Также Федерация футбола Италии собиралась добиться трехлетнего отстранения президента «Кьево» Луки Кампеделли от футбола. Однако в итоге руководитель получил запрет на футбольную деятельность сроком на три месяца.

Руководство «Кьево» обвиняется в намеренном завышении в отчетности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов за последнее время, что помогало клубу проходить лицензирование.

Напомним, что недавно греческий ПАОК также лишили трех очков

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drug01
drug01
сегодня в 15:08
Надо нам подумать?
cska.78
cska.78
сегодня в 14:22
В Италии в легкую очков лишают!
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