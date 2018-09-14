Бывший защитник «Лестера» перешел в «Мельбурн Сити»

сегодня, 09:27

«Мельбурн Сити» объявил о подписании защитника «Астон Виллы» Ритчи Де Лаета. Стороны заключили арендное соглашение на один сезон.

Главный тренер австралийского клуба Уоррен Джойс хорошо знаком с талантами футболиста, поскольку уже работал с ним в «Антверпене».

Бельгийский оборонец ранее выступал в составе «Лестера», когда команда стала чемпионом Англии. Также на счету Де Лаета несколько матчей за «Манчестер Юнайтед».

Ранее из «Мельбурна» в «Манчестер Сити» перешел 19-летний полузащитник Даниэл Арзани.