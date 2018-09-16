«Витесс» Слуцкого обыграл «Зволле» и поднялся в зону ЛЕ

сегодня, 19:46

«Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого одержал победу в 5-м туре чемпионата Нидерландов. Команда российского тренера обыграла на выезде «Зволле» со счетом 2:0. Оба мяча забил словенский форвард Тим Матавж. Также всю игру провел российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев.

После пяти туров «Витесс» расположился на 6-м месте в таблице, набрав 8 очков. Лидирует ПСВ , у которого 15 максимально возможных пунктов после пяти встреч.

«Витесс» и Слуцкий: старт дан