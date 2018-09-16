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«Витесс» Слуцкого обыграл «Зволле» и поднялся в зону ЛЕ

сегодня, 19:46
ЗволлеЛоготип футбольный клуб Зволле0 : 2Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

«Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого одержал победу в 5-м туре чемпионата Нидерландов. Команда российского тренера обыграла на выезде «Зволле» со счетом 2:0. Оба мяча забил словенский форвард Тим Матавж. Также всю игру провел российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев

После пяти туров «Витесс» расположился на 6-м месте в таблице, набрав 8 очков. Лидирует ПСВ, у которого 15 максимально возможных пунктов после пяти встреч.

«Витесс» и Слуцкий: старт дан

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответил Leha-ha50
сегодня в 19:58
Витесс с победой!!! Леониду дальнейших успехов с командой!!!
Че за жалоба?? Я на лайк нажимал..
drug01
drug01
сегодня в 19:58
Лёня набирает обороты и собирает очки!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:55
Витесс с победой!!!
Леониду дальнейших успехов с командой!!!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:55
Лёнчика с победой! Караваева в сборную(а кто такой?)
ДСА
ДСА
сегодня в 19:49
Взяли свои очки.
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