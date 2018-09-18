«Зенит» покажет матч с «Копенгагеном» на стадионе «Санкт-Петербург»

«Зенит» покажет матч группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча будет транслироваться на гигантском экране.
Напомним, что в группе у «Зенита» помимо «Копенгагена» также находятся «Бордо» и «Славия».
|Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:55
|Идет первый тайм, 32’
|Барселона
|1:0
|ПСВ
|-
|-
|-
|19:55
|32’
|Интер
|0:0
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Брюгге
|-:-
|Боруссия Д
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Атлетико М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Ливерпуль
|-:-
|ПСЖ
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|-
|22:00
|сегодня
|Црвена Звезда
|-:-
|Наполи
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Галатасарай
|-:-
|Локомотив М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Порту
|-
|-
|-
|Зенит-:-Копенгаген
|29.11.2018 в 20:55 Не начался
«Зенит» покажет матч группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча будет транслироваться на гигантском экране.
Напомним, что в группе у «Зенита» помимо «Копенгагена» также находятся «Бордо» и «Славия».