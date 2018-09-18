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«Зенит» покажет матч с «Копенгагеном» на стадионе «Санкт-Петербург»

сегодня, 19:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген29.11.2018 в 20:55 Не начался

«Зенит» покажет матч группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча будет транслироваться на гигантском экране.

Напомним, что в группе у «Зенита» помимо «Копенгагена» также находятся «Бордо» и «Славия».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 20:17
Тоже не плохо
ndedov
ndedov
сегодня в 20:16
Лучше дома посмотрю.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:14
И соберут болельщиков Зенита больше, чем пупсики на своей Открывашке. Гыгыгы
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 20:10
Где-то мы это видели...слизали тему у другого российского клуба ;)
drug01
drug01
сегодня в 20:09
Все для болельщиков - это хорошо!
Levadia
Levadia
сегодня в 19:58
Молодцы!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 19:57
все для болельщиков) молодцы)
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