Йиранек: «„Виктория“ хочет победить ЦСКА в предстоящем матче»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек прокомментировал предстоящую дуэль чешской «Виктории» и ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Безусловно, «Виктория» хочет победить в предстоящем матче. Они играют дома и понимают, что в матче с ЦСКА им в любом случае будет проще, чем в играх с остальными соперниками по группе. Для московского клуба эта встреча тоже очень важна. Думаю, команды будут действовать очень осторожно, множества голов ждать не стоит.