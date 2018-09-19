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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Йиранек: «„Виктория“ хочет победить ЦСКА в предстоящем матче»

сегодня, 08:46
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек прокомментировал предстоящую дуэль чешской «Виктории» и ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Безусловно, «Виктория» хочет победить в предстоящем матче. Они играют дома и понимают, что в матче с ЦСКА им в любом случае будет проще, чем в играх с остальными соперниками по группе. Для московского клуба эта встреча тоже очень важна. Думаю, команды будут действовать очень осторожно, множества голов ждать не стоит.

Матч «Виктория» - ЦСКА начнется в 22:00 мск.

Заявка ЦСКА

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 09:10
ЦСКА не паровоз,такого стыда как вчера не будет.
Любимец
Любимец ответил Майкл59ru
сегодня в 09:07
Давайте ЦСКА,не заставляйте и за вас краснеть. )
Пора уж привыкнуть!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:00
Все возможно .
cska.78
cska.78
сегодня в 08:56
Других пусть побеждает! Победы ЦСКА!
cska plus
cska plus
сегодня в 08:52
Бывшему хрюше, хотя бывших не бывает, ЦСКА тоже хочет победить Викторию в предстоящем матче.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:47
Давайте ЦСКА,не заставляйте и за вас краснеть. )
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