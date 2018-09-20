«Динамо» Киев - «Астана»: стартовые составы

Киевское «Динамо» и «Астана» назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы
«Динамо» Киев: Бойко, Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Вербич, Гармаш, Цыганков, Русин.
«Астана»: Эрич, Шомко, Аничич, Постников, Рукавина, Энрике, Кляйнхайслер, Маевский, Томасов, Алмейда, Кабананга.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее составы также объявили «Рапид» и «Спартак».
Сомневаюсь, что этих игроков многие знают в России.
Сомневаюсь, что этих игроков многие знают в России.