«Динамо» Киев - «Астана»: стартовые составы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Украина. Кубок
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.163 7.90 16.25
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 45’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.32 5.75 8.60
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.79 3.54 4.85
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.35 5.15 8.90
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.45 3.68 1.61
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.15 3.56 3.47
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.97 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
ГлавнаяНовости

«Динамо» Киев - «Астана»: стартовые составы

сегодня, 18:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)2 : 1Логотип футбольный клуб АстанаАстанаИдет первый тайм

Киевское «Динамо» и «Астана» назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы

«Динамо» Киев: Бойко, Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Вербич, Гармаш, Цыганков, Русин.

«Астана»: Эрич, Шомко, Аничич, Постников, Рукавина, Энрике, Кляйнхайслер, Маевский, Томасов, Алмейда, Кабананга.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее составы также объявили «Рапид» и «Спартак».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Копенгаген» - «Зенит»: стартовые составы
Сегодня, 20:40 1
«Акхисар» и «Краснодар» назвали стартовые составы
Сегодня, 18:43 7
«Рапид» - «Спартак»: стартовые составы
Сегодня, 18:37 44
Роналду - в старте «Ювентуса» на матч против «Валенсии»
Вчера, 21:12 5
«Рома» включила 19-летнего Дзаньоло в стартовый состав на матч с «Реалом»
Вчера, 20:55 5
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Викторией»
Вчера, 20:40 35
Обсудить
Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил Alladins
сегодня в 19:36
Астане победы покрупнее.
В чемпионате Казахстана)))
drug01
drug01
сегодня в 19:24
Астана должна хлопнуть дверью,?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:04
Составы ни о чем не говорят.
Сомневаюсь, что этих игроков многие знают в России.
No problem
No problem
сегодня в 19:03
Астана вперед!
Alladins
Alladins
сегодня в 18:53
Астане победы покрупнее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100