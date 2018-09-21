«Новый Левандовски» отказался комментировать слухи о переходе в «Барселону»

сегодня, 15:12

Нападающий «Дженоа» Кшыштоф Пятек считает, что ему пока слишком рано говорить о переходе в топ-клуб. Слухи сватают 23-летнего польского футболиста, которого называют «новым Робертом Левандовски», в «Барселону».

Начало сезона получилось хорошим, но слухи я не комментирую. Сейчас я сосредоточен на следующем матче с «Лацио». Меня нельзя сравнивать с Левандовски - он играет в «Баварии», а я в «Дженоа». Не думаю, что слухи о «Барселоне» правдивы, хоть я об этом и слышал.

Пятек еще в прошлом сезоне выступал в чемпионате Польши, где забил 21 гол в 36 матчах, а в первых трех матчах этой кампании забил уже 4 мяча за «Дженоа». На его счету также покер в матче Кубка Италии против «Лечче».

Левандовски от «А» до «Я». Роберту – 30 лет!