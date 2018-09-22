Брозович: «В очередной раз „Интер“ выиграл на последних секундах»

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович прокомментировал победу над «Сампдорией» в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Напомним, что Брозович стал автором единственного гола в матче.

Это была трудная игра, но в очередной раз мы выиграли на последних секундах. Мы должны продолжать в том же духе. В первом тайме у нас многое не получалось, но после перерыва мы стали играть лучше.