Брозович: «В очередной раз „Интер“ выиграл на последних секундах»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 1.97 2.90 5.00
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1.89 3.38 4.40
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1.77 3.23 5.08
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 1.90 3.23 4.23
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.37 3.23 3.09
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1.72 3.86 5.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц 1.63 4.30 5.90
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2.90 3.56 2.43
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.75 4.32 1.61
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1.48 5.05 7.10
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 3.45 3.72 2.19
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 5.60 3.78 1.75
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 1.49 4.85 7.30
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.04 3.56 4.10
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Брозович: «В очередной раз „Интер“ выиграл на последних секундах»

вчера, 23:57
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)0 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович прокомментировал победу над «Сампдорией» в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Напомним, что Брозович стал автором единственного гола в матче.

Это была трудная игра, но в очередной раз мы выиграли на последних секундах. Мы должны продолжать в том же духе. В первом тайме у нас многое не получалось, но после перерыва мы стали играть лучше.

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Князь Московский
Князь Московский
сегодня в 00:21
Китайцы усвоили русскую поговорку - "Время-деньги"
В перерыве занесли, прокрутили спектакль и всё. С Наполи Сампа рубилась, а тут весь второй тайм стояли.
juvenale
juvenale
сегодня в 00:06
в очередной раз картон отскакивает в начале сезона,во второй половине занимает свое законное место, после пятого
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 00:04
Молодец Марцело! Классный гол положил! Это была победа на характере
Sergus
Sergus
сегодня в 00:02
Интер с победой!
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