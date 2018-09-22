Клопп провел 600-й матч в чемпионатах в качестве тренера

сегодня, 20:30

Игра 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» стала для главного тренера «красных» Юргена Клоппа 600-й в национальных чемпионатах. На счету немецкого специалиста 296 побед, 158 ничьих и 146 поражений.