Ибрагимович забил 22-й гол в текущем розыгрыше МЛС

В рамках 38-го тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл на выезде «Миннесоту Юнайтед». Первый гол в матче забил форвард гостей Златан Ибрагимович, для которого этот мяч стал уже 22-м в текущем сезоне.
Шведским нападающим интересуется «Реал».
|Миннесота Юнайтед1 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
|Матч завершен
В рамках 38-го тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл на выезде «Миннесоту Юнайтед». Первый гол в матче забил форвард гостей Златан Ибрагимович, для которого этот мяч стал уже 22-м в текущем сезоне.
Шведским нападающим интересуется «Реал».