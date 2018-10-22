Ибрагимович забил 22-й гол в текущем розыгрыше МЛС

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22 октября 2018, 08:56

В рамках 38-го тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл на выезде «Миннесоту Юнайтед». Первый гол в матче забил форвард гостей , для которого этот мяч стал уже 22-м в текущем сезоне.

Шведским нападающим интересуется «Реал».