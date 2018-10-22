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Ибрагимович забил 22-й гол в текущем розыгрыше МЛС

22 октября 2018, 08:56
Миннесота ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Миннесота Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлаксиЛос-Анджелес ГэлаксиМатч завершен

В рамках 38-го тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл на выезде «Миннесоту Юнайтед». Первый гол в матче забил форвард гостей Златан Ибрагимович, для которого этот мяч стал уже 22-м в текущем сезоне.

Шведским нападающим интересуется «Реал».

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Все комментарии
скуби ду11
скуби ду11
22 октября 2018 в 17:58
немало
Брулин
Брулин
22 октября 2018 в 10:59
Красавцы! Просто разрывают с Руни МЛС!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
22 октября 2018 в 10:55
Прилично уже носатый в штатах наколотил
ДАША Д
ДАША Д
22 октября 2018 в 10:27
В США футбол - это развлечение.
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