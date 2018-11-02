Де Брюйне снова получил травму

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02 ноября 2018, 03:18

Полузащитник «Манчестер Сити» получил травму в матче Кубка Лиги с «Фулхэмом» (2:0).

В концовке встречи бельгийский хавбек повредил левую ногу в столкновении с защитником «дачников» и был заменён на Клаудио Гомеса.

Травму своего подопечного прокомментировал наставник «Ман Сити» .

Степень серьёзности повреждения сейчас оценивается врачами. Пока что я не могу сказать, есть ли повод для беспокойства или нет.

Напомним, Де Брюйне совсем недавно вернулся в строй после травмы правого колена, из-за которой он пропустил два месяца.