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Де Брюйне снова получил травму

02 ноября 2018, 03:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне получил травму в матче Кубка Лиги с «Фулхэмом» (2:0). 

В концовке встречи бельгийский хавбек повредил левую ногу в столкновении с защитником «дачников» Тимоти Фосу-Менса и был заменён на Клаудио Гомеса.

Травму своего подопечного прокомментировал наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола.

Степень серьёзности повреждения сейчас оценивается врачами. Пока что я не могу сказать, есть ли повод для беспокойства или нет.

Напомним, Де Брюйне совсем недавно вернулся в строй после травмы правого колена, из-за которой он пропустил два месяца.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
02 ноября 2018 в 15:16
не везёт Кевину, с Шахтой дома справятся и без него, а вот в конце месяца МС поспорят с Лионом за 1-е место, да и в дерби с МЮ очень-бы пригодился. Здоровья!
белая акула
белая акула
02 ноября 2018 в 14:10
снова
cannongun
cannongun
02 ноября 2018 в 09:11
здоровья
grafff
grafff
02 ноября 2018 в 06:08
Хрустальный стал
Гость
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