Аллегри: «Нам нельзя терять очки, ведь „Интер“ и „Наполи“ не отстают»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мнением о ходе сезона.

Выигрывать матчи непросто. Лучшее доказательство — игра с «Эмполи». Нам пришлось очень трудно, начали хорошо, а потом уснули.

Мы встречаемся с командами, у каждой из которых есть свои цели. А когда они играют против «Ювентуса», результат становится еще более важен. Особенно в этом году.

Нам нельзя терять очки, ведь «Интер» и «Наполи» не отстают. Сезон длинный, очков можно получить еще много, так что нам нельзя допустить, чтобы что-то пошло не так.