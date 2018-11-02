Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2018/2019

Аллегри: «Нам нельзя терять очки, ведь „Интер“ и „Наполи“ не отстают»

02 ноября 2018, 15:42

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о ходе сезона.

Выигрывать матчи непросто. Лучшее доказательство — игра с «Эмполи». Нам пришлось очень трудно, начали хорошо, а потом уснули.

Мы встречаемся с командами, у каждой из которых есть свои цели. А когда они играют против «Ювентуса», результат становится еще более важен. Особенно в этом году.

Нам нельзя терять очки, ведь «Интер» и «Наполи» не отстают. Сезон длинный, очков можно получить еще много, так что нам нельзя допустить, чтобы что-то пошло не так.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Варди — о гибели владельца клуба: «Это самая сложная неделя в моей жизни»
02 ноября 2018
Клопп: «Матчи против „Арсенала“ — это всегда большой вызов для „Ливерпуля“»
02 ноября 2018
Буффон назвал игру с «Наполи» «деликатным матчем»
02 ноября 2018
Моуриньо: «Сейчас не стоит рассуждать о шансах МЮ на титул»
02 ноября 2018
Моуриньо: «Я был на 100% уверен в том, что я не виноват»
02 ноября 2018
Иньеста: «Хотел бы играть с Канте много лет»
02 ноября 2018
Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
02 ноября 2018 в 18:09
Так не теряйте!! Сам нервничает и всех высаживает на измену! Настраивай игроков лучше, что бы не терять ОЧКИ с аутсайдерами! И так уже в этом сезоне несколько раз еле соскочили с ничьи!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 