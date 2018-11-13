Моуриньо планирует продать двух защитников в январе

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13 ноября 2018, 21:25

Наставник МЮ Жозе Моуриньо рассчитывает избавиться сразу от двух своих защитников в ближайшее межсезонье.

Португалец планирует выставить на трансфер и . Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят заполучить игрока «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. В эту сделку клуб может включить Байи, который хочет сменить команду. На Рохо же летом претендовал «Эвертон».