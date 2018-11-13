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Моуриньо планирует продать двух защитников в январе

13 ноября 2018, 21:25

Наставник МЮ Жозе Моуриньо рассчитывает избавиться сразу от двух своих защитников в ближайшее межсезонье.

Португалец планирует выставить на трансфер Маркуса Рохо и Эрика Байи. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят заполучить игрока «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. В эту сделку клуб может включить Байи, который хочет сменить команду. На Рохо же летом претендовал «Эвертон».

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Все комментарии
hoper
hoper ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
14 ноября 2018 в 20:07
Ага.Один пенальти в ворота Юве в игре с Реалом чего стоит.Оливера надо было прямо на стадионе завалить за такие дела
hoper
hoper
14 ноября 2018 в 20:05
Моуриньо надо покупать защитников, а он продаёт.Хотя нам и забивака нужен как воздух.По сути и хороших напов тоже нет
yudin_duda
yudin_duda ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
14 ноября 2018 в 17:37
Ну все с тобой понятно, кабинет - жертва массонов, а я думал глорики Сити и борсы контуженные, оказывается у них есть конкурент🤣🤣
yudin_duda
yudin_duda ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
14 ноября 2018 в 15:07
Хех, поэтому юфэнтус вышвырнули в Серию Б, честный клуб же🤣🤣
Zidane.5
Zidane.5 ответ Валерон (комментарий удален) (раскрыть)
14 ноября 2018 в 07:28
Врать не хорошо.
Мартиаля, Шоу, Эрреру, Рохо купил же Ван Галь.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
14 ноября 2018 в 05:03
Этот самовлюбленный тип только и занимается "купи-продай". Лучше занимался-бы тренерской работой.
VadimR
VadimR
14 ноября 2018 в 01:10
Простите, не могу удержаться...пупсики небось уже мечтают вернуть коренного спартаковца Рохо, уверен что те 8 игр за 2 сезона что он провел в Тарасовке были незабываемы))
Artuom
Artuom
13 ноября 2018 в 22:30
Явная выдумка СМИ.
С Рохо летом заключили новый контракт, он не играл в этом сезоне из-за травмы.
Байи сильно сдал, но тоже врятли продадут.

Странно что СМИ ещё и Джонса не дописли в этот список - всего 2 матча в сезоне сыграл.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Валерон (комментарий удален) (раскрыть)
13 ноября 2018 в 22:12
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    13 ноября 2018 в 22:10
    Мауриния продаст двух игроков рас надумал
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
    13 ноября 2018 в 22:10
    Так и покупка Роналду не гаратирует ЛЧ
    yudin_duda
    yudin_duda ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
    13 ноября 2018 в 22:10
    Хех, другое дело кабиненый юфэнтус, который такой же "перендент" на кубки как какой-нибудь Ливерпульль. Италиж не в счет, там конкуренции, к сожалению, нет
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Валерон (комментарий удален) (раскрыть)
    13 ноября 2018 в 22:09, ред.
    Не про фиаско Пеналду и Ко один то забили, но вот двушку хапанули! Походу в Италии не учат играть до конца!
    yudin_duda
    yudin_duda
    13 ноября 2018 в 22:08
    Да-да, оставить днище майка и стеклянного джонса, но продать Байи, левые сми опять жгут..
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
    13 ноября 2018 в 22:02
    Можно смеяться, а можно плакать, гол Роналду не спас от фиаско!!!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    13 ноября 2018 в 21:53
    Мауриньо продаст двух игроков
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    13 ноября 2018 в 21:37
    Знатно он утопил Ювентус в слезах!!!!)))
    YNWA
    YNWA
    13 ноября 2018 в 21:31
    Продать всех футболистов и расформировать клубишко под названием муму! ;)
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