Моуриньо планирует продать двух защитников в январе

Наставник МЮ Жозе Моуриньо рассчитывает избавиться сразу от двух своих защитников в ближайшее межсезонье.
Португалец планирует выставить на трансфер Маркуса Рохо и Эрика Байи. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят заполучить игрока «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. В эту сделку клуб может включить Байи, который хочет сменить команду. На Рохо же летом претендовал «Эвертон».
Мартиаля, Шоу, Эрреру, Рохо купил же Ван Галь.
Мартиаля, Шоу, Эрреру, Рохо купил же Ван Галь.
С Рохо летом заключили новый контракт, он не играл в этом сезоне из-за травмы.
Байи сильно сдал, но тоже врятли продадут.
Странно что СМИ ещё и Джонса не дописли в этот список - всего 2 матча в сезоне сыграл.
С Рохо летом заключили новый контракт, он не играл в этом сезоне из-за травмы.
Байи сильно сдал, но тоже врятли продадут.
Странно что СМИ ещё и Джонса не дописли в этот список - всего 2 матча в сезоне сыграл.