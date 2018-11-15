Руни: «Идеально было бы закончить карьеру в МЮ, но как есть»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» вспомнил о своем уходе из «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2004 по 2017 год.

Выступление за МЮ было изюминкой моей карьеры, я был там долгое время, но покинул команду в нужный момент.

Во-первых, под конец моей манкунианской карьеры я не играл. Я всегда был футболистом, который хочет играть. Я поговорил с тренером и понял, что выходить на поле буду нечасто, так что я ушел в правильный момент.

Конечно, идеально было бы закончить карьеру на «Олд Траффорд», но футбол меняется.