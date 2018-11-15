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Руни: «Идеально было бы закончить карьеру в МЮ, но как есть»

15 ноября 2018, 00:00

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о своем уходе из «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2004 по 2017 год.

Выступление за МЮ было изюминкой моей карьеры, я был там долгое время, но покинул команду в нужный момент.

Во-первых, под конец моей манкунианской карьеры я не играл. Я всегда был футболистом, который хочет играть. Я поговорил с тренером и понял, что выходить на поле буду нечасто, так что я ушел в правильный момент.

Конечно, идеально было бы закончить карьеру на «Олд Траффорд», но футбол меняется.

Руни на один матч вернется в сборную Англии и попрощается с национальной командой. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ ReMiX_SPb (раскрыть)
15 ноября 2018 в 13:44, ред.
Джерард по игре и пользе для команды куда лучше выглядел в свой последний год в Ливерпуле, чем Срунька, который еще и моложе Джерарда.
Признайся, Сруни был никакущий последние два сезона в мю, просто ниочем. Бежать уже не мог, ударить в створ уже не мог, да даже подать угловой получалось 1/5 - это просто стыдоба была.
я понимаю, легенда клуба там все дела, но то что чувак спился и ничего из себя не представлял неопровержимый факт. В Сборной - бухой, в клубе- бухой, после матчей - бухой.. на тренировках - с перепою, и при всем этом "я играть хочу"... дак ты не можеш угол подать, днина, во что играть ты хочеш?))
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответ dzvinka (раскрыть)
15 ноября 2018 в 01:08, ред.
Что бы на это Джеррард ответил??))) интересно))) Нулевой безтрофейник))))
dzvinka
dzvinka
15 ноября 2018 в 00:34
так надо было заканчивать в МЮ, в чем проблема то была?))
если судить по игре, то 2 последних сезона в МЮ ты уже был похож на закончившего карьеру))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
15 ноября 2018 в 00:05
Хватит сопли распускать.
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