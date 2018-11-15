Руни: «Идеально было бы закончить карьеру в МЮ, но как есть»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о своем уходе из «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2004 по 2017 год.
Выступление за МЮ было изюминкой моей карьеры, я был там долгое время, но покинул команду в нужный момент.
Во-первых, под конец моей манкунианской карьеры я не играл. Я всегда был футболистом, который хочет играть. Я поговорил с тренером и понял, что выходить на поле буду нечасто, так что я ушел в правильный момент.
Конечно, идеально было бы закончить карьеру на «Олд Траффорд», но футбол меняется.
Руни на один матч вернется в сборную Англии и попрощается с национальной командой.
Признайся, Сруни был никакущий последние два сезона в мю, просто ниочем. Бежать уже не мог, ударить в створ уже не мог, да даже подать угловой получалось 1/5 - это просто стыдоба была.
я понимаю, легенда клуба там все дела, но то что чувак спился и ничего из себя не представлял неопровержимый факт. В Сборной - бухой, в клубе- бухой, после матчей - бухой.. на тренировках - с перепою, и при всем этом "я играть хочу"... дак ты не можеш угол подать, днина, во что играть ты хочеш?))
Признайся, Сруни был никакущий последние два сезона в мю, просто ниочем. Бежать уже не мог, ударить в створ уже не мог, да даже подать угловой получалось 1/5 - это просто стыдоба была.
я понимаю, легенда клуба там все дела, но то что чувак спился и ничего из себя не представлял неопровержимый факт. В Сборной - бухой, в клубе- бухой, после матчей - бухой.. на тренировках - с перепою, и при всем этом "я играть хочу"... дак ты не можеш угол подать, днина, во что играть ты хочеш?))
если судить по игре, то 2 последних сезона в МЮ ты уже был похож на закончившего карьеру))
если судить по игре, то 2 последних сезона в МЮ ты уже был похож на закончившего карьеру))