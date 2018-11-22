Источник: Водитель Соловчук сам спровоцировал драку с Мамаевым

вчера, 20:49

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что водитель Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт.

Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку.

В то же время адвокат Мамаева отказался комментировать наличие в материалах дела такой записи, сославшись на тайну следствия. Накануне стало известно, что Мамаев выплатил денежную компенсацию Соловчуку.