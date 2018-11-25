«Зенит» сыграет против «Ростова» в синем

«Ростов» показал экипировку команды на выездной матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
Дончане выступят в желто-синей форме, а петербургский коллектив сыграет в синем.
👊🏻👊🏻👊🏻— Football Club Rostov (@rostovfc) 25 ноября 2018 г.
Форма команд на сегодняшний матч #ЗенитРостов pic.twitter.com/Mk94kmkmte
Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Команды рассудит Михаил Вилков.
https://www.youtube.com/watch?v=tgmgVHzJLLA
Без пенальти и красных карт шансы на очки минимальнейшие
Без пенальти и красных карт шансы на очки минимальнейшие