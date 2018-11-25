  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.60 3.94 2.04
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.158 8.30 24.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.74 3.98 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.53 4.20 6.40
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.30 6.85
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.80 3.32 5.20
ГлавнаяНовости

«Зенит» сыграет против «Ростова» в синем

сегодня, 10:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:00 Не начался

«Ростов» показал экипировку команды на выездной матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

Дончане выступят в желто-синей форме, а петербургский коллектив сыграет в синем.

Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Команды рассудит Михаил Вилков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» и «Крылья Советов» определились с формами на матч
Сегодня, 08:17 ФотоКомментарии13
«Анжи» и «Рубин» показали формы на матч
Вчера, 13:24 ФотоКомментарии7
В Сети появились фотографии формы «Ювентуса» на следующий сезон
21 ноября ФотоКомментарии13
Сборная России в матче со Швецией будет играть в белой форме
20 ноября ФотоКомментарии21
Гризманн показал новые бутсы
20 ноября ФотоКомментарии7
Россия сыграет против Германии в красной форме
15 ноября ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
сегодня в 12:20
По многочисленным заявкам зрителей,с аллергией на слово "лазурный"....Зенит сегодня сыграет в синем.....))
Литейный 4
Литейный 4 ответил Footbolista
   4 / 802
сегодня в 12:06
На позитиве сегодня?)...
Я всегда на позитиве. Тем более в преддверии победы Зенита! Гыгыгы
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   39 / 802
сегодня в 12:02
На позитиве сегодня?)...
Литейный 4
Литейный 4 ответил AgentART
   4 / 802
сегодня в 12:00
Сегодня Волера будет нервно оправдываться.
Помним его пресс конференции в Спартаке, после проигрышей. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   2 / 802
сегодня в 11:59
Почему эта новость стала обязательной на соккере?
Footbolista
Footbolista
   39 / 802
сегодня в 11:56
Петербургский коллектив))...зачот))...
Footbolista
Footbolista
   39 / 802
сегодня в 11:53
ziborock
ziborock
   42 / 802
сегодня в 11:51
Может все-таки в светло-синем, то есть голубом!
AfrikSimon
AfrikSimon
   55 / 802
сегодня в 11:49
Играет Зенит, а всей стране стыдно за спартак и его безликий филиал.
Abordage
Abordage
   56 / 802
сегодня в 11:46
Разницы нет от какой формы пердивный ростов будет получать.
счет 7-0
счет 7-0
   38 / 802
сегодня в 11:41
Удачи Зениту!
AgentART
AgentART
   21 / 802
сегодня в 11:36
Сегодня Волера будет нервно оправдываться.
Чингачгук
Чингачгук
   34 / 802
сегодня в 11:34
Пупсикам с 10-го места просто не корректно на этой ветке выхрюкиваться.
Serg3.12
Serg3.12
   20 / 802
сегодня в 11:32
В какой форме будет главный зенитовский игрок??
Без пенальти и красных карт шансы на очки минимальнейшие
Brigar
Brigar
   19 / 802
сегодня в 11:31
Зениту только победы над вечным пердивщиком растовом другом тарасни!
SHMEL
SHMEL
   68 / 802
сегодня в 11:23
Ничья или победа Дончан будет...
Риланд
Риланд
   360 / 802
сегодня в 11:23
Давай Ростов, дави немытых
Аксинья
Аксинья
   112 / 802
сегодня в 11:16
Ростовчанам не привыкать опускать Зенит хоть в синем, хоть в голубом, хоть в лазурном...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 802
сегодня в 11:15
Пофиг в какой форме обыгрывать спартача. Гыгыгы
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
   544 / 802
сегодня в 11:11
Победы Зениту.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   517 / 802
сегодня в 10:55
сине-бело-ГОЛУБЫЕ хей хей
Accinit
Accinit
   99 / 802
сегодня в 10:54
Зениту только победы над филиалом № 1.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   168 / 802
сегодня в 10:53
Это не лазурный? А то я уже запутался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100