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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.54 3.80 2.10
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.155 8.60 23.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.90 4.90
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Идет первый тайм, 12’  Спартак М 0:0  Крылья Советов 1.56 4.10 5.95
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.42 5.20
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«Спартак» - «Крылья Советов»: стартовые составы

сегодня, 12:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Команды рассудит Владимир Москалев

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Все комментарии
Aljban
Aljban
   131 / 805
сегодня в 13:48
Вся лайкающая банда в сборе, очень хорошо.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   107 / 805
сегодня в 13:46
Самедова бы для полного счастья.
Лакшери
Лакшери
   281 / 805
сегодня в 13:46
двое в лимите , Рассказова из садика ззабрать забыли наверн
счет 7-0
счет 7-0
   38 / 805
сегодня в 13:44
Хороший состав, во время кареры всегда такой позорился.
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 13:37
На те же грабли,блин, Кононов решил наступить.Где Рассказов,Боккетти и Мельгарехо?
Чингачгук
Чингачгук
   36 / 805
сегодня в 13:36
Кутепов и Джикия в составе, жди голов в ворота тарасни.
нечитайло
нечитайло
   280 / 805
сегодня в 13:34
Ну что вперёд гладиаторы
mangoх12
mangoх12
   28 / 805
сегодня в 13:33
Ребров вернулся это хорошо . штанги соскучились
grazie di tutto.
grazie di tutto.
   549 / 805
сегодня в 13:32
Кононов проиграл. глушакову
Лакшери
Лакшери
   281 / 805
сегодня в 13:28
фу глушак . жаль конечно , но крылья проиграют , причем крупно , кутепову даже нормально на задницы посмотреть не получится . Фперет губошлепы !
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ваня лучший
   266 / 805
сегодня в 13:25
А ты что только сейчас понял какое руководство у этого клуба.?
Почему только сейчас? Просто ещё раз констатация факта и напоминание тем фанатам, которые ещё свято верят, что они для клуба стоят на первом месте!
Ещё лет десять назад на просьбу фанатов просящих купить нормальных игроков, Федун им ответил: "предложите кого купить, а лучше сами купите, а не можете, вот и заткнитесь, я хозяин клуба, а не вы, что хочу то и делаю".
Вот оно истинное отношения к спартаковским болельщикам.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   174 / 805
сегодня в 13:24
Кутепов, Комбаров, Ещенко, Глушаков. Слишком просто для крылышек будет
quinn-se
quinn-se
   8 / 805
сегодня в 13:24
Состав просто "огненный", это полный ............
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Вася Дайнеко
   37 / 805
сегодня в 13:20
Мне интересно исключительно посмотреть на сочетание Спартак- Кононов
Тебя можно понять и посочувствовать. Мне казалось, что логичнее было бы сочетание Спартак - Парфенов. особенно после прошлогоднего выноса со стороны Тосно, да и игры Урала в этом году.
Вася Дайнеко
Вася Дайнеко ответил Ваня лучший
   355 / 805
сегодня в 13:19
Мне интересно исключительно посмотреть на сочетание Спартак- Кононов
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Байкал-38
   37 / 805
сегодня в 13:18
Глушаков в основе с капитанской повязкой! Что ещё должно сделать руководство клуба, что бы болельщики поняли, что они для клуба никто и их мнение никогда не будут спрашивать? Какой капитан, такая и команда!!!
А ты что только сейчас понял какое руководство у этого клуба.?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
   37 / 805
сегодня в 13:17
Смотрю кони забряцали копытами от испуга, состав под названием «Смерть»
Саныч, ты переоцениваешь состав хряков. Там минимум 5 человек - классический балласт. К тому же имей в виду, что играют два аутсайдера ( 10 и 13 команда РПЛ). Мне даже не интересно их смотреть. Вот игра Локо-Урал - это была конфетка.
Байкал-38
Байкал-38
   266 / 805
сегодня в 13:17
Глушаков в основе с капитанской повязкой! Что ещё должно сделать руководство клуба, что бы болельщики поняли, что они для клуба никто и их мнение никогда не будут спрашивать?
Какой капитан, такая и команда!!!
311
311
   57 / 805
сегодня в 13:15
Старперцы в полном составе!)
Ваня лучший
Ваня лучший
   37 / 805
сегодня в 13:14
Кто мне доходчиво объяснит чем и кому может быть интересен матч аутсайдеров ? играют 10-я и 13-я команда РПЛ. Я обычно не смотрю игры команд из нижней части турнирной таблицы. Переубедите меня.
морозз
морозз
   271 / 805
сегодня в 13:12
Смотрю кони забряцали копытами от испуга, состав под названием «Смерть»
КЭТиК
КЭТиК
   169 / 805
сегодня в 13:11
Реброва вернули, уже хорошо.
EAGuar As
EAGuar As
   60 / 805
сегодня в 13:07
Посмотрим что получится с приходом Кононова .
lexatver
lexatver
   507 / 805
сегодня в 13:05
Ну раз Комбаров в составе, то квалификация Кононова сразу видна) Ну невозможно из дерева сделать хорошего футболиста
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   37 / 805
сегодня в 13:05
Ого, кононов решил доверить специалисту по обниманию штанг.
Будь точен, не обижай целователя штанг.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил drug01
   37 / 805
сегодня в 13:03
Состав на победу!
Безусловно, особенно с учетом Реброва, Камбарова, Ещенко, Глушакова и Кутепова в составе. Все "звезды" на месте.
Крейсер
Крейсер
   215 / 805
сегодня в 13:01
4-4-2??
Или Адриано чуть ниже?
drug01
drug01
   89 / 805
сегодня в 13:00
Состав на победу!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   155 / 805
сегодня в 12:58
Пупсиков от зоны вылета отделяет всего 5 очков! Рекорд домашних матчей спартака должен продолжаться!
Крейсер
Крейсер
   215 / 805
сегодня в 12:56
Ромашка победила.
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