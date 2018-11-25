«Спартак» - «Крылья Советов»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Команды рассудит Владимир Москалев.
Ещё лет десять назад на просьбу фанатов просящих купить нормальных игроков, Федун им ответил: "предложите кого купить, а лучше сами купите, а не можете, вот и заткнитесь, я хозяин клуба, а не вы, что хочу то и делаю".
Вот оно истинное отношения к спартаковским болельщикам.
Ещё лет десять назад на просьбу фанатов просящих купить нормальных игроков, Федун им ответил: "предложите кого купить, а лучше сами купите, а не можете, вот и заткнитесь, я хозяин клуба, а не вы, что хочу то и делаю".
Вот оно истинное отношения к спартаковским болельщикам.
Какой капитан, такая и команда!!!
Какой капитан, такая и команда!!!
Или Адриано чуть ниже?
Или Адриано чуть ниже?