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Отказ Аленичева от медосвидетельствования будет рассматривать суд

сегодня, 10:48

26 декабря Мировой суд Красноярска рассмотрит дело об отказе главного тренера «Енисей» Дмитрия Аленичева пройти медицинское освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что 19 ноября специалист был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис прокомментировал информацию о суде.

Пока мне неизвестно об этом (о дате суда и участии юристов клуба в нем - прим.). Команда получила два дня выходных после победы над московским «Динамо», Дмитрий Анатольевич находится в Москве.

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Faustello
Faustello ответил parallels
   6 / 884
сегодня в 11:04
в бутырке как раз 18 спартачей сидят, которых недавно повязали!
Т.е. игроки есть, тренер есть и 18 фанов есть - всё что нужно для успеха.
Ещё бы Егорова засадили за коррупционные действия судейского корпуса, был бы фул комплит с судейкой.
parallels
parallels ответил Faustello
   5 / 884
сегодня в 11:02
В Бутырку его к пацанам, будет тренить!
в бутырке как раз 18 спартачей сидят, которых недавно повязали!
Faustello
Faustello
   6 / 884
сегодня в 10:57
В Бутырку его к пацанам, будет тренить!
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