Отказ Аленичева от медосвидетельствования будет рассматривать суд

26 декабря Мировой суд Красноярска рассмотрит дело об отказе главного тренера «Енисей» Дмитрия Аленичева пройти медицинское освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что 19 ноября специалист был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис прокомментировал информацию о суде.

Пока мне неизвестно об этом (о дате суда и участии юристов клуба в нем - прим.). Команда получила два дня выходных после победы над московским «Динамо», Дмитрий Анатольевич находится в Москве.