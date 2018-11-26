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Ловчев: «Не слышал, чтобы Глушаков плохо говорил о Каррере»

сегодня, 20:22

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал конфликт «Фратрии» с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.

Совершенно не хочу вступать с полемику с «Фратрией» по поводу Дениса Глушакова, но когда большая группа людей утверждает, что человек совершал некие проступки, надо четко рассказывать где, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Я с Глушаковым в хороших отношениях и ни разу не слышал, чтобы он плохо отзывался о Массимо Каррере или других тренерах.

Что же до голосования на роль капитана, то уже после отъезда Карреры Рауль Рианчо поставил Глушакова в матче с «Анжи» в основу, и в раздевалке команда ему сказала: «Ты наш капитан, вот тебе повязка». Вы можете что угодно сказать – что он схватил повязку и никому ее не отдал. Но после игры почти вся команда подошла и пожала ему руку. Это говорит о многом. Не надо сталкивать его с командой. Команда выбирает капитана, а не болельщики, нравится им это или нет.

Олег Кононов правильно сделал, выпустив всех ветеранов. Это напоминает фильм «В бой идут одни старики». В тяжелый момент, когда на своем поле проиграны четыре игры чемпионата подряд, выходят проверенные бойцы. Глушаков, как и остальные, сыграл довольно хорошо. Интересно, как бы его освистывали, если бы он еще и забил. Как это вообще – освистывать футболиста, забившего за «Спартак»?

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Все комментарии
AgentART
AgentART
сегодня в 20:55
Одно вранье и искажение фактов, уже 90 лет одно и то же.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:54
Футбольный эксперт Евгений Ловчев - знает, что говорит, раздули эти СМИ....
drug01
drug01
сегодня в 20:49
Это все спартаковские сплетни !!!!!
Brigar
Brigar
сегодня в 20:47
Спартачи заврались донельзя.
МКС
МКС
сегодня в 20:44
ОПГ Дениска "победила" очередного тренера. Ничего удивительного в этом не вижу.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 20:42
Фратрия балаболы. Спартачи, что с них взять.
parallels
parallels
сегодня в 20:33
как не говорил? вот доказательство!
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 20:30
Серафимыч соломку стелет для трофейщика
cska.78
cska.78
сегодня в 20:22
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