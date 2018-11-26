Ловчев: «Не слышал, чтобы Глушаков плохо говорил о Каррере»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал конфликт «Фратрии» с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.

Совершенно не хочу вступать с полемику с «Фратрией» по поводу Дениса Глушакова, но когда большая группа людей утверждает, что человек совершал некие проступки, надо четко рассказывать где, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Я с Глушаковым в хороших отношениях и ни разу не слышал, чтобы он плохо отзывался о Массимо Каррере или других тренерах.

Что же до голосования на роль капитана, то уже после отъезда Карреры Рауль Рианчо поставил Глушакова в матче с «Анжи» в основу, и в раздевалке команда ему сказала: «Ты наш капитан, вот тебе повязка». Вы можете что угодно сказать – что он схватил повязку и никому ее не отдал. Но после игры почти вся команда подошла и пожала ему руку. Это говорит о многом. Не надо сталкивать его с командой. Команда выбирает капитана, а не болельщики, нравится им это или нет.

Олег Кононов правильно сделал, выпустив всех ветеранов. Это напоминает фильм «В бой идут одни старики». В тяжелый момент, когда на своем поле проиграны четыре игры чемпионата подряд, выходят проверенные бойцы. Глушаков, как и остальные, сыграл довольно хорошо. Интересно, как бы его освистывали, если бы он еще и забил. Как это вообще – освистывать футболиста, забившего за «Спартак»?