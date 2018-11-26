Уткин: «Пенальти в ворота „Спартака“ видели даже космонавты станции „Мир“»

Российский комментатор Василий Уткин подвел итоги матча 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» (3:1).

Кононов ещё не проведя ни одной встречи на тренерской скамейке „Спартака“ уже стал главным героем прессы. Он встречался с Романцевым, с ветеранами, состоялась встреча болельщиков с Федуном. Мы уже были готовы обсуждать не построение команды, не её готовность и тренировки, а мы обсуждали, почему нужно было ехать к Романцеву. Можно же было Романцева тренером назначить. Нужно было съездить на могилу к Старостину, тщательно выбрать букет, в сочетании красных и белых гвоздик. Только что был юбилей Бескова. Почему было не вызвать спиритическим сеансом его дух. Почему было не посоветоваться с ним?



Всё развивалось так здорово, что игра с „Крыльями Советов“ смотрелась лишней. На волне всех этих разговоров о духе, эта игра тоже рассматривалась, как некое торжество духа. Победа волевая после пропущенного гола. Кто будет вспоминать, что при счёте 1:0 в пользу „Крыльев Советов“ судья не назначил пенальти в ворота „Спартака“? Пенальти, который видели все, даже космонавты на станции „Мир“. В этой ситуации судья мог не увидеть, что мяч попал в руку Зе Луишу, но, предложим, он этого не увидел. Но он даже угловой не назначил, хотя мяч ушёл за лицевую линию от игрока „Спартака“.