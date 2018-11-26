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Уткин: «Пенальти в ворота „Спартака“ видели даже космонавты станции „Мир“»

сегодня, 22:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Российский комментатор Василий Уткин подвел итоги матча 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» (3:1).

Кононов ещё не проведя ни одной встречи на тренерской скамейке „Спартака“ уже стал главным героем прессы. Он встречался с Романцевым, с ветеранами, состоялась встреча болельщиков с Федуном. Мы уже были готовы обсуждать не построение команды, не её готовность и тренировки, а мы обсуждали, почему нужно было ехать к Романцеву. Можно же было Романцева тренером назначить. Нужно было съездить на могилу к Старостину, тщательно выбрать букет, в сочетании красных и белых гвоздик. Только что был юбилей Бескова. Почему было не вызвать спиритическим сеансом его дух. Почему было не посоветоваться с ним?

Всё развивалось так здорово, что игра с „Крыльями Советов“ смотрелась лишней. На волне всех этих разговоров о духе, эта игра тоже рассматривалась, как некое торжество духа. Победа волевая после пропущенного гола. Кто будет вспоминать, что при счёте 1:0 в пользу „Крыльев Советов“ судья не назначил пенальти в ворота „Спартака“? Пенальти, который видели все, даже космонавты на станции „Мир“. В этой ситуации судья мог не увидеть, что мяч попал в руку Зе Луишу, но, предложим, он этого не увидел. Но он даже угловой не назначил, хотя мяч ушёл за лицевую линию от игрока „Спартака“.

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Все комментарии
МКС
МКС
   231 / 881
сегодня в 22:31
Уткин с бакланами спелся, худеть начал на вольных хлебах. Опять на 1й просится)))
Caniggia
Caniggia
   405 / 881
сегодня в 22:28
Ну по поводу пенальти он прав. А остальной бред зачем было писать?
Союзник противников
Союзник противников
   220 / 881
сегодня в 22:27
Теперь я знаю,что Уткин не в курсе не только в части футбольных проблем,но и в космонавтике.Ибо станцию "Мир" затопили так давно,что уже об этом надо уточнять в педевикии.
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 881
сегодня в 22:25
Вася тоже не прочь пропиариться)
ermak6848
ermak6848
   116 / 881
сегодня в 22:23
Эх Вася -Вася, не любишь ты народную команду фк " СПАРТАК "...а зря.
Есть среди болельщиков хорошие повара и могу прекрасно приготовить пекинскую Утку...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   173 / 881
сегодня в 22:22
топ-коментарии специально в новостях убрали, ибо там постоянно перлы про пупсиков были))
федун и сюда щупальцы свои протянул
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил parallels
   17 / 881
сегодня в 22:20
москалёв вчера:
Холодно, глаза отморозил.....но руки то помнят хруст купюр!!!
EAGuar As
EAGuar As
   56 / 881
сегодня в 22:16
Поздно , Вася , поздно .
Tostao
Tostao
   161 / 881
сегодня в 22:12
Видели даже космонавты? Не через дырочку ли, просверленную пендосами? )
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   377 / 881
сегодня в 22:10
А лопп спартач н1 мылавар они видели?))
parallels
parallels
   5 / 881
сегодня в 22:06
москалёв вчера:
parallels
parallels
   5 / 881
сегодня в 22:06
эм. она утонула © но за спартак всё равно очень СТЫДНО! должны были остаться на 10 месте. если бы не судья, с которым они очень хорошо поработали.
viv
viv
   78 / 881
сегодня в 22:06
И только пупсня будет утверждать, что пенальти не было!
Aljban
Aljban
   162 / 881
сегодня в 22:06
За такие деньги москалеву никогда не будет стыдно.
feris1
feris1
   408 / 881
сегодня в 22:06
Это лишний подтверждает,что тарасовских тянут судьи за уши.
cska.78
cska.78
   21 / 881
сегодня в 22:04
Позор Москалеву! Позор Федуну!
Лиговский
Лиговский
   118 / 881
сегодня в 22:02
Да чего там Мир, на Кин-Дза-Дза со смеху угорают над победой тарасни.
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