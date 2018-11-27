РФС: «Бюро исполкома приняло решение, что в манеже матч проводить нельзя»

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча 16-го тура РПЛ «Енисей»- «Ахмат» из манежа на Центральный стадион Красноярска.

Бюро исполкома РФС приняло решение, что в манеже матч проводить нельзя. «Енисей» должен организовать на открытом стадионе. Низкая температура в день игры? Есть регламент, по которому можно выходить на поле до минус пятнадцати градусов.