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РФС: «Бюро исполкома приняло решение, что в манеже матч проводить нельзя»

27 ноября 2018, 14:46
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча 16-го тура РПЛ  «Енисей»-  «Ахмат» из манежа на Центральный стадион Красноярска.

Бюро исполкома РФС приняло решение, что в манеже матч проводить нельзя. «Енисей» должен организовать на открытом стадионе. Низкая температура в день игры? Есть регламент, по которому можно выходить на поле до минус пятнадцати градусов.

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ermak6848
ermak6848
27 ноября 2018 в 15:09
вся эта суета не должна отразится на Победе фк "Енисей"
За адекватность
За адекватность
27 ноября 2018 в 15:02, ред.
"«Енисей» должен организовать на открытом стадионе." Ну организует, а погоду чтобы не было -15 тоже должны организовать? Хорошо хоть РФС ничего не должно организовывать.
Duke_dp
Duke_dp
27 ноября 2018 в 15:01
Можно выходить на поле в минус 15,
но не играть))))
Duke_dp
Duke_dp
27 ноября 2018 в 15:00, ред.
Офигенный регламент)))
Сами то хоть пробовали минут 5 хотя бы в -15 =))))))
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