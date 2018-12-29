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Лоренцо Пеллегрини назвал лучших полузащитников мира

29 декабря 2018, 02:31

Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини ответил на вопрос о лучших, по его мнению, полузащитниках планеты.

По видению поля лучший – Даниэле Де Росси. Я должен его назвать или будет беда! Шутки в сторону, он знает, что будет делать еще до того, как к нему придёт мяч.

По технике лучший Модрич. По отбору – Канте. Я помню, как играл против него в матче сборных, и даже когда он отставал от меня на три метра, я чувствовал, как он бежит за мной! Он никогда не останавливается!

Чувство времени? Хедира, он всегда знает, в какую секунду нужно совершить действие.

Также Пеллегрини признался, что мечтает однажды стать капитаном «Ромы».

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