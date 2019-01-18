Чантурия покинул «Урал»

18 января 2019, 12:58

«Урал» объявил о расторжении контракта с грузинским полузащитником Георгием Чантурией.

«Полузащитник Георгий Чантурия покидает нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Чантурия пополнил состав „Урала“ два с половиной года назад и провел за нашу команду в общей сложности 30 матчей в чемпионате России, забив 5 мячей. Увы, принести еще больше пользы „Уралу“ ему помешали две тяжелые травмы. Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой и результативной игры, а также отсутствия проблем со здоровьем в дальнейшем!» - сообщил клуб.