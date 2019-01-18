Сарри: «Я не занимаюсь трансферами»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри признался, что он не отвечает за работу на трансферном рынке.
Я не знаю, насколько близок «Челси» к приобретению Игуаина. Я высказал свое мнение по поводу игровых качеств Гонсало нашему директору Марине Грановской. Она знает моё мнение. Мы не общаемся с ней каждый вечер насчет деталей трансферного рынка. Моя задача - тренировать команду.
А у тренеров лучше всего получается как раз когда они влияют на трансферы, а не "высказывают мнение"...
А у тренеров лучше всего получается как раз когда они влияют на трансферы, а не "высказывают мнение"...
В том числе и трансферами.
Трудно представить, что бы САФ или Моур сказали: "Незнаю что у нас по трансферам, это не мое дело, я свое мнение высказал, будет что будет"
В том числе и трансферами.
Трудно представить, что бы САФ или Моур сказали: "Незнаю что у нас по трансферам, это не мое дело, я свое мнение высказал, будет что будет"