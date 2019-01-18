Бекхэм: «Мбаппе - прекрасный игрок и отличный человек»

Знаменитый в прошлом полузащитник Дэвид Бекхэм, завершивший игровую карьеру в ПСЖ, посетил расположение парижского клуба и пообщался с 20-летним нападающим команды Килианом Мбаппе. После встречи Бекхэм поделился мнением о молодом форварде.
С огромным удовольствием познакомился с чемпионом мира, он прекрасный игрок и, что самое важное, отличный человек.
Я всегда любил возвращаться в Париж, это один из моих самых любимых городов мира. По утрам он еще красивее. А заодно я должен был подержать чемпионскую медаль Килиана. Мои дети наверняка мне завидуют! Простите, ребята!
Une histoire de numéro 7⃣— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 18 января 2019 г.
Quand @KMbappe rencontre notre #PSGlegend David Beckham 🤩
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/TQsi6VNoP4
Напомним, что Центр спортивных исследований CIES назвал Мбаппе самым дорогим футболистом Европы.