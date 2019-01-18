Бекхэм: «Мбаппе - прекрасный игрок и отличный человек»

Знаменитый в прошлом полузащитник Дэвид Бекхэм, завершивший игровую карьеру в ПСЖ , посетил расположение парижского клуба и пообщался с 20-летним нападающим команды Килианом Мбаппе. После встречи Бекхэм поделился мнением о молодом форварде.

С огромным удовольствием познакомился с чемпионом мира, он прекрасный игрок и, что самое важное, отличный человек.

Я всегда любил возвращаться в Париж, это один из моих самых любимых городов мира. По утрам он еще красивее. А заодно я должен был подержать чемпионскую медаль Килиана. Мои дети наверняка мне завидуют! Простите, ребята!