Бекао: «Мне действительно 23 года!»

Защитник ЦСКА Бекао пообщался с клубной пресс-службой. Накануне бразильцу исполнилось 23 года.
Хорошо, что все знают правду, мне действительно 23! Я не против шуток насчет возраста, таким образом тренеры и одноклубники демонстрируют любовь ко мне. Тренерский штаб все время подкалывает меня и шутит. Это очень приятно, и я тоже их очень люблю. Ребята пытаются развеселить всех, а я в стремлюсь делать всё, чтобы отплатить за эту любовь и соответствовать их ожиданиям.
Ранее игрок признавался, что хочет выступать в ЦСКА в течение многих лет.
https://youtu.be/JQgpCE0oDrE
https://youtu.be/ufQIRHc481Y
С Бекао сложнее - человеку 23 года, а выглядит лет на 10 старше.
Даже ваши над ним подтрунивают :))
С Бекао сложнее - человеку 23 года, а выглядит лет на 10 старше.
Даже ваши над ним подтрунивают :))
В ЦСКА ещё не было индейца из старинного племени Тупи что проживало и пока живёт в солнечной Бразилии. Игрок от Бога, В ЦСКА стал своим. Хорошо, что хочет играть в ЦСКА, МНОГИХ СЛАВНЫХ ЛЕТ ТЕБЕ.
В ЦСКА ещё не было индейца из старинного племени Тупи что проживало и пока живёт в солнечной Бразилии. Игрок от Бога, В ЦСКА стал своим. Хорошо, что хочет играть в ЦСКА, МНОГИХ СЛАВНЫХ ЛЕТ ТЕБЕ.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и успехов с армейским клубом!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и успехов с армейским клубом!!!