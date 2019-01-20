Бекао: «Мне действительно 23 года!»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 58’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Бекао: «Мне действительно 23 года!»

20 января 2019, 17:32

Защитник ЦСКА Бекао пообщался с клубной пресс-службой. Накануне бразильцу исполнилось 23 года.

Хорошо, что все знают правду, мне действительно 23! Я не против шуток насчет возраста, таким образом тренеры и одноклубники демонстрируют любовь ко мне. Тренерский штаб все время подкалывает меня и шутит. Это очень приятно, и я тоже их очень люблю. Ребята пытаются развеселить всех, а я в стремлюсь делать всё, чтобы отплатить за эту любовь и соответствовать их ожиданиям.

Ранее игрок признавался, что хочет выступать в ЦСКА в течение многих лет.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Бильге Октай
   163 / 808
20 января в 21:42
надо на срезе годовые кольца посчитать , там без ошибок будет
Ну ты -маньяк !!!!! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил RIR68
   163 / 808
20 января в 21:42
ещё лет 10 будешь свиноте пихать, и нормально!!!
Пихать-то можно ,вот попасть надо ! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   163 / 808
20 января в 21:40
23 было до Рождества Христова ! )))
fanilich
fanilich
   238 / 808
20 января в 21:08
Никто никогда не докажет возраст спортсмена,у многих в спорте ,не только в футболе, с малых лет по документам идет "омолаживание"2-3года.С Бекао впечатление явно перестарались, десятку скостили
SHMEL
SHMEL
   57 / 808
20 января в 21:01
С Днём рождения Фантомас!!!Удачи в армейских рядах.
RIR68
RIR68
   28 / 808
20 января в 20:28
ещё лет 10 будешь свиноте пихать, и нормально!!!
Бильге Октай
Бильге Октай
   203 / 808
20 января в 20:19
надо на срезе годовые кольца посчитать , там без ошибок будет
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   27 / 808
20 января в 19:52
Адриано 31 год, выглядит соответствующе :0 С Бекао сложнее - человеку 23 года, а выглядит лет на 10 старше. Даже ваши над ним подтрунивают :))
А с моей точки зрения Адриану не менее 38. Почему твоя точка зрения правильная, а моя нет.? Хотя с другой стороны, какое это имеет значение? И тот и другой вполне приличные игроки по меркам РПЛ.
particular
particular
   101 / 808
20 января в 19:38
Судя по внешности, его 20-ти летие случилось, когда сэр Алекс Фергюсон ещё МЮ тренировал..))
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Заполярный
   17 / 808
20 января в 19:28
А Байкал болото.
Ты или клон фила или с ним в одной школе учился (или учитесь). Тот океан на границе России с Китаем увидел! Схожесть имеется.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Заполярный
   17 / 808
20 января в 19:18
А Байкал болото.
Ты наверное хотел меня задеть. Я только рассмеялся! О такой воде, что в Байкале вам только мечтать можно! Завидуй молча!!!

makkie
makkie ответил Ваня лучший
   29 / 808
20 января в 19:15
Максим, тебе остается только позавидовать, что в твоем клубе играет Л. Адриану, который по внешнему виду ходит в детский сад, хотя ему уже скоро 40. Не всем же так юно выглядеть!
Адриано 31 год, выглядит соответствующе :0
С Бекао сложнее - человеку 23 года, а выглядит лет на 10 старше.
Даже ваши над ним подтрунивают :))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   27 / 808
20 января в 19:07
Бекао: «Мне действительно 23 года... было 23 года назад!»
Максим, тебе остается только позавидовать, что в твоем клубе играет Л. Адриану, который по внешнему виду ходит в детский сад, хотя ему уже скоро 40. Не всем же так юно выглядеть!
Заполярный
Заполярный ответил Байкал-38.
   39 / 808
20 января в 19:05
А Педро памятник!
А Байкал болото.
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
20 января в 18:57
А Педро памятник!
makkie
makkie
   29 / 808
20 января в 18:26
Бекао: «Мне действительно 23 года... было 23 года назад!»
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   87 / 808
20 января в 17:55
С днём рождения Родриго!
В ЦСКА ещё не было индейца из старинного племени Тупи что проживало и пока живёт в солнечной Бразилии. Игрок от Бога, В ЦСКА стал своим. Хорошо, что хочет играть в ЦСКА, МНОГИХ СЛАВНЫХ ЛЕТ ТЕБЕ.
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
20 января в 17:52
С Днём рождения, матёрого тинейджера!
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
20 января в 17:43
Бекао практически моментально влился состав и стал незаменимым!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и успехов с армейским клубом!!!
Lewa2708
Lewa2708
   177 / 808
20 января в 17:34
Истинную правду знает только Диего Коста)
cska plus
cska plus
   12 / 808
20 января в 17:34
Бекао в жизни сильно повезло попав в армейский клуб.
parallels
parallels
   9 / 808
20 января в 17:33
ща хряки полезут изо всех щелей, ждём-с)
Wolverhampton
Wolverhampton
   323 / 808
20 января в 17:33
33 поверил бы.
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