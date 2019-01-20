Бекао: «Мне действительно 23 года!»

Защитник ЦСКА Бекао пообщался с клубной пресс-службой. Накануне бразильцу исполнилось 23 года.

Хорошо, что все знают правду, мне действительно 23! Я не против шуток насчет возраста, таким образом тренеры и одноклубники демонстрируют любовь ко мне. Тренерский штаб все время подкалывает меня и шутит. Это очень приятно, и я тоже их очень люблю. Ребята пытаются развеселить всех, а я в стремлюсь делать всё, чтобы отплатить за эту любовь и соответствовать их ожиданиям.