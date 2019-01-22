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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
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00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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Гризманн может заменить Мбаппе или Неймара в ПСЖ

22 января 2019, 19:55

ПСЖ рассматривает нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в качестве замены Неймару или Килиану Мбаппе, которые могут покинуть команду летом.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» видит в Гризманне замену Арьену Роббену.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   593 / 808
23 января в 11:38
В последнее время одни идиотские новости.. Даже 6а утку не тянут. Читать тошно.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил 95-shishani-95
   233 / 808
22 января в 23:47
Мечтай если париж покинут оба то 1 по любому заберет барса.
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
22 января в 23:12
Налоговый сериал Криштиану Роналду наконец-то завершен. Португалец признал нарушения 2011-2014 годов, поэтому погасил долг 18,8 миллиона евро (неуплаченная сумма налога – 14,7 млн + штраф). Вдобавок суд повесил ему 23 месяца заключения условно.

Криштиану, как и многие другие звезды (от Месси до Хаби Алонсо), не декларировал в Испании доходы от рекламных проектов. Футболисты и их юристы считали, что коммерческое использование образа не подвергается строгому налогообложению именно в Испании (в отличие от зарплаты в клубе). Все деньги выводились в офшоры.

Когда Криштиану только приехал в «Реал» в 2009-м, в Испании действовало «правило Бэкхема»: нерезиденты платили всего 24% от доходов в Испании (вместо базовой ставки 43%), а от налогов на зарубежный заработок вообще освобождались. В 2010 году это правило перестало действовать для иностранцев, которые получают более 600 тысяч евро. С тех пор Роналду платил полный 43-процентный налог на зарплату в Мадриде и формально больше не мог прятать рекламные деньги за границей.

В распределении финансовых потоков Криштиану всегда помогал друг и агент Жорже Мендеш. Деньги проходили через компанию Multisports & Image Management Limited (MIM), которая зарегистрирована Мендешем в Дублине в 2004 году, в компанию Tollin, созданную на Британских Виргинских островах. В итоге деньги оседали на счетах в швейцарских банках – схема у всех клиентов Жорже была одна.

По оценкам крупного испанского медиа El Mundo, всего Роналду прогнал через офшоры около 150 миллионов евро рекламных денег, а налогов заплатил только на 5,6 млн, то есть менее 4%. Через острова точно прошли контракты с Nike, Unilever (шампунь Clear), KFC, Konami (Pro Evolution Soccer), Toyota Thailand, Banco Espirito Santo, Jacob & Co. и Mobily.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас говорил, что проблемы с налоговой и давление из-за суда стали важным фактором перехода Роналду в «Ювентус». В Италии все по-другому: недавно там, наоборот, приняли закон, по которому нерезидент должен платить от своих зарубежных доходов максимум 100 тысяч евро в год (по прогрессивной шкале в зависимости от дохода).

Когда налоговая только открыла дело, Роналду был взбешен. Он посчитал это несправедливым ударом по имиджу и обвинял своего финансового консультанта и юриста Карлоса Осорио. «Я же говорил, что не хочу рисковать! Я никогда не учился. Всю жизнь я только и делал, что играл в футбол. Но я не глупый, я никому не доверяю. Поэтому я и нанял советника. Я заплачу на 30% больше, чем нужно, потому что я не хочу никаких проблем», – говорил Роналду на встрече с помощниками Мендеша в 2017 году (цитаты со ссылкой на людей из окружения Роналду привел El Mundo).

Все так и случилось, Роналду заплатил больше.

Криштиану также взбесило, что его совсем не поддержал клуб: «Реал» отстранялся от комментариев и намекал, что это личная проблема португальца. Роналду думал об уходе из команды, по данным As, Зинедин Зидан жаловался боссам на избыточное напряжение в раздевалке: «Решите его проблему любым способом. Он только и делает, что говорит об этом. Это просто невыносимо».

Тем летом Флорентино Перес с трудом уговорил Роналду. Терпения хватило всего на год.

Роналду и его юристы долго пытались избавиться от проблем: сначала хотели просто погасить задолженность, затем были готовы оплатить и небольшой штраф, потом планировали пойти на мировое соглашение и доплатить 375 тысяч евро, чтобы избежать уголовного дела.

Сегодняшнее заседание – чистая формальность, все вопросы были улажены дистанционно еще летом. К декабрю Роналду выплатил все 18,8 миллиона евро, которые от него требовали. Но закон требует физического присутствия обвиняемого на финальном заседании. При определенных обстоятельствах суд может разрешить видеосвязь (как было с Фабиу Коэнтрау, у которого с Криштиану один юрист), но для игрока «Ювентуса» поблажек не сделали.

Изначально рассмотреть дело должны были 14 января, но перенесли на 21-е – по всей видимости, из-за того, что 16-го числа «Юве» играл в Суперкубке Италии в Саудовской Аравии. Роналду заранее просил суд, чтобы ему разрешили зайти в здание через подземную парковку, но ему отказали – пришлось идти перед журналистами.

Важно понимать: в Испании за экономические преступления (особенно совершенные впервые) реальный срок дают крайне редко, главное – сотрудничать со следствием.

Криш сделал все аккуратно. Признал вину, погасил штраф и получил два года условно. Из здания суда он вышел с Джорджиной Родригес.

– Все хорошо, Криштиану?
– Все замечательно.
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
22 января в 23:07
ПСЖ» прорабатывает варианты на случай ухода нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

Как утверждает As, главная цель парижского клуба – Антуан Гризманн из «Атлетико».

«ПСЖ» не пожалеет 200 миллионов евро, прописанные в его контракте в качестве отступных, поскольку он важный игрок сборной Франции.

Другой вариант – Карим Бензема из «Реала». Но по этой сделке, как сообщается, будет гораздо сложнее договориться, особенно в плане трансферной стоимости.

В «Париже» также обеспокоены слухами о возможном возвращении в «Барселону» Неймара.
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Надо отдать им Бэйла и Бензема с доплатой, и взять Неймара с Мбаппе!!! Пусть они потом покупают "главную звезду" сборной Франции из Атлетико Мадрид!!!
alexando1974
alexando1974
   372 / 808
22 января в 23:06
мало ли что они там видят! в барсу непошёл 3 ему этот париж)))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил 95-shishani-95
   120 / 808
22 января в 21:55
А Неймар и Мбаппе куда? Буду очень рад, если Реал и ПСЖ поменяют Бэйла и Модрича, на Неймара и Мбаппе с доплатой от Реала!!! Бэйл хотя бы там может проявить себя, а для Модрича как раз самое то, чтоб хорошо заработать под закат карьеры
не хило ты губу свою расскатал.

аха-ах)
Василий 50
Василий 50
   199 / 808
22 января в 21:54
Из "Атлетико" ему нужно уходить.
Великий Царь
Великий Царь
   521 / 808
22 января в 21:24
ПСЖ, денех дохрена - толку нихрена.
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
22 января в 21:22
А Неймар и Мбаппе куда?
Буду очень рад, если Реал и ПСЖ поменяют Бэйла и Модрича, на Неймара и Мбаппе с доплатой от Реала!!!
Бэйл хотя бы там может проявить себя, а для Модрича как раз самое то, чтоб хорошо заработать под закат карьеры
Caniggia
Caniggia
   35 / 808
22 января в 21:06
Это будет конец карьеры Гриза! Зачем переходить во второсортный турнир Франции имени арабской команды из Парижа? Это всё равно, что перейти в РПЛ!
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Верг
   334 / 808
22 января в 20:52
не выйдет, финансовый фп все равно не будет соблюден. Вот обмен с доплатой неймара в реал на бензему или бэйла возможен
Клали они на ФФП свой французский багет
VIPded
VIPded
   84 / 808
22 января в 20:28
Антуан, одумайся!!! )))
Верг
Верг
   346 / 808
22 января в 20:25
не выйдет, финансовый фп все равно не будет соблюден. Вот обмен с доплатой неймара в реал на бензему или бэйла возможен
Jum13
Jum13
   18 / 808
22 января в 20:07
Старая песня на новый манер
BARCDJIN
BARCDJIN
   120 / 808
22 января в 20:00
вполне логично франзуценьку во францию...в любом случае = есть вероятность что неймар воротится на поклон в Каталонию..
la_masia
la_masia
   33 / 808
22 января в 20:00
Будет странным шагом Гризманна перейти в ПСЖ на данном этапе карьеры))) я бы сказал глупым...
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