Сабитов: «„Зенит“ оставил очень удручающее впечатление»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 86’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
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Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Сабитов: «„Зенит“ оставил очень удручающее впечатление»

23 января 2019, 08:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Равиль Сабитов подвел итоги матча «железнодорожников» против «Зенита» (3:1), который состоялся на товарищеском турнире в Катаре.

«Зенит» оставил очень удручающее впечатление. Но в первом тайме мне понравился своими активными действиями Набиуллин, а во втором - Смольников и Ригони. Они были нацелены на ворота соперника и показывали хорошее движение. Видно, что в физическом плане они сейчас готовы лучше, чем остальные в команде. И желания у них, наверное, было больше, чем у остальных игроков питерцев.

Товарищеские матчи на подготовительных сборах в первую очередь проводятся, чтобы проверить, в каком состоянии находятся футболисты. Но проигрывать, конечно, всё равно никто не хочет. И стоит учитывать, что на основании спаррингов серьёзных выводов делать не стоит. Сейчас мы не можем точно сказать, в каком состоянии «Зенит» и «Локомотив» подойдут к возобновлению сезона. Это покажет только время.

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Кубок Матч Премьер 2019  Россия: мнение  Сабитов Равиль
Источник: Sport-weekend.comРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   27 / 808
23 января в 13:37
К сожалению это так. Он уже объявил о "вливании"денег в РФС, которая станет карманной( непрофильным активом Газпрома)
161регион
161регион
   62 / 808
23 января в 12:47
Смотря что назвать эверестом....уха ха ха....
p.s. не каждая куча эверест)))
Великолепный
Великолепный ответил drug01
   45 / 808
23 января в 12:28
Это зря, это напрасно.
Ещё минимум три команды против.
112910415
112910415
   41 / 808
23 января в 12:08
это они под нагрузками!
в другое время будут в отличной форме
типа в июле...
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   8 / 808
23 января в 11:26
Все гораздо глубже. Ленинградский и питерский футбол убил Газпром в лице Дюкова. Нельзя принципы бизнеса газово- нефтяного слепо переносить на футбол. Когда играли Аршавин, Денисов, Быстров, Радимов это был питерский футбол, он радовал глаз .А когда пошел вал заморского хлама появился Дюков кий футбол . Боюсь, что если этот жук возглавит РФС,, то и наш футбол развалится. Принципы ведения бизнеса и руководства футбольным клубом принципиально разные.
Скорее всего не дюковский футбол, а дрюковский. Дюков еще всех поимеет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   27 / 808
23 января в 11:11
Ответ примитивно наивный
Ваня лучший
Ваня лучший
   27 / 808
23 января в 11:09
Все гораздо глубже. Ленинградский и питерский футбол убил Газпром в лице Дюкова. Нельзя принципы бизнеса газово- нефтяного слепо переносить на футбол. Когда играли Аршавин, Денисов, Быстров, Радимов это был питерский футбол, он радовал глаз .А когда пошел вал заморского хлама появился Дюков кий футбол . Боюсь, что если этот жук возглавит РФС,, то и наш футбол развалится. Принципы ведения бизнеса и руководства футбольным клубом принципиально разные.
Казанский
Казанский
   236 / 808
23 января в 10:49
    Tostao
    Tostao
       172 / 808
    23 января в 10:29
    Обычно бывает так, что если какой-то клуб показывает неплохую игру в предсезонке, то в чемпионате выходит всё наоборот. Но мне кажется, что у Семака ничего не получится в этой команде.
    МКС
    МКС
       30 / 808
    23 января в 09:56
    А чему удивляться то? Семак превратил Зенит в Уфу.
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
       46 / 808
    23 января в 09:27
    Ригони выделялся. Не зря вернули из аренды.
    Nikola45
    Nikola45
       32 / 808
    23 января в 09:25
    Вот и весь сказ нужно ли продавать Паредеса!?
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
       146 / 808
    23 января в 09:23
    Да брось ты! Наоборот всем понравилось
    LOpp
    LOpp
       5 / 808
    23 января в 09:17
    Жора-ипотека хотел весь матч удручать на Зенит, но повода не было.
    Zenit_84
    Zenit_84
       64 / 808
    23 января в 09:17
    Это точно...
    drug01
    drug01
       92 / 808
    23 января в 09:09
    Зато сам Зенит давно считает себя чемпионом,!!!
    Морозовский
    Морозовский
       36 / 808
    23 января в 09:03
    "Зенит" был очень хорош! Чувствуется огромный запас прочности! Тренерскую мысль прочитать или случайно разгадать никому не возможно! Всё это делает "зеню" непрочитанной книгой для любого соперника! Вперёд, лазурятня! Планку не опускать!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       19 / 808
    23 января в 09:02
    Когда на ворота нацелены 3 игрока Зенита из 22-х принявших участие в матче....то счёт 1:3 по делу....
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