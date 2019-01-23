Сабитов: «„Зенит“ оставил очень удручающее впечатление»

Бывший игрок «Локомотива» Равиль Сабитов подвел итоги матча «железнодорожников» против «Зенита» (3:1), который состоялся на товарищеском турнире в Катаре.

«Зенит» оставил очень удручающее впечатление. Но в первом тайме мне понравился своими активными действиями Набиуллин, а во втором - Смольников и Ригони. Они были нацелены на ворота соперника и показывали хорошее движение. Видно, что в физическом плане они сейчас готовы лучше, чем остальные в команде. И желания у них, наверное, было больше, чем у остальных игроков питерцев.

Товарищеские матчи на подготовительных сборах в первую очередь проводятся, чтобы проверить, в каком состоянии находятся футболисты. Но проигрывать, конечно, всё равно никто не хочет. И стоит учитывать, что на основании спаррингов серьёзных выводов делать не стоит. Сейчас мы не можем точно сказать, в каком состоянии «Зенит» и «Локомотив» подойдут к возобновлению сезона. Это покажет только время.