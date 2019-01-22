Оздоев: «Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в игре Кубка «Матч Премьер».

Отрицательные эмоции после матча, проигрывать никому не хочется. Но таков футбол, если допускаешь ошибки, то пропускаешь. Нужно разобрать матч, посмотреть. Это не просто товарищеская игра, а официальный турнир, где нужно было выигрывать. Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть и победить в турнире.



Приятно, когда тренер национальной команды следит за тренировочным процессом. Думаю, он приехал посмотреть турнир, посмотреть на ребят, которые вызываются в сборную.