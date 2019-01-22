Оздоев: «Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в игре Кубка «Матч Премьер».
Отрицательные эмоции после матча, проигрывать никому не хочется. Но таков футбол, если допускаешь ошибки, то пропускаешь. Нужно разобрать матч, посмотреть. Это не просто товарищеская игра, а официальный турнир, где нужно было выигрывать. Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть и победить в турнире.
Приятно, когда тренер национальной команды следит за тренировочным процессом. Думаю, он приехал посмотреть турнир, посмотреть на ребят, которые вызываются в сборную.
Вообще никакой.
Может спецом под Молло брали?
Вообще никакой.
Может спецом под Молло брали?
Зенит на последнем месте.
Зенит на последнем месте.
Заболотный с Оздоевым как то не убедили....))))
Набор дежурных,шаблонных фраз......
Заболотный с Оздоевым как то не убедили....))))
Набор дежурных,шаблонных фраз......
все же поняли : Зенит готовится войти в историю, выжав рекордную серию поражений...
пока всё получается
все же поняли : Зенит готовится войти в историю, выжав рекордную серию поражений...
пока всё получается
покажи выигранные титулы!!!!!!!!
*продолжительный смех*
покажи выигранные титулы!!!!!!!!
*продолжительный смех*