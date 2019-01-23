Смолов: «Мне было тяжеловато, но играть на сборах всегда тяжело»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1) в матче коммерческого турнира.
Первая победа в году – это важно. Выигрывать всегда приятно. Турнир хороший, соперники серьёзного уровня. Но так или иначе, это один из этапов нашей подготовки к весенней части чемпионата. Так что я не стал бы придавать большого значения этой победе. У всех команд идёт подготовка, все находятся в разном состоянии. Лично мне было тяжеловато, но на сборах не бывает простых игр в плане физики. Под нагрузками всегда тяжело играть.
Почитаешь некоторых о том, что они такие великие, что их обыгрывают "немощние", "брёвна", "алкаши", да и вообще не футболисты и т.д.
Вот только не понимают, что такими высказываниями опускаете свою же команду ниже плинтуса! Заметьте вы сами так говорите!
Почитаешь некоторых о том, что они такие великие, что их обыгрывают "немощние", "брёвна", "алкаши", да и вообще не футболисты и т.д.
Вот только не понимают, что такими высказываниями опускаете свою же команду ниже плинтуса! Заметьте вы сами так говорите!
Наконец то нашёл "свой" турнир....))
ЛЧ,ЧР,ЧМ - как то не очень....))
Ждём его высказывания на счёт великолепной игры вратарей на турнире....))))
Наконец то нашёл "свой" турнир....))
ЛЧ,ЧР,ЧМ - как то не очень....))
Ждём его высказывания на счёт великолепной игры вратарей на турнире....))))