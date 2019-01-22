Дзюба остался недоволен грубостью Михалика

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча с «Локомотивом» остался недоволен грубой игрой защитника «железнодорожников» Тараса Михалика. В подтрибунном помещении он обратился к голкиперу «Локомотива» Гильерме с просьбой поговорить со своим одноклубником.
«Ты передай Михалику, что он делает!? Он бы меня в конце еще тр*хнул. Передай ему, что я не бургер», - сказал Дзюба Гильерме и показал на теле следы от борьбы с Михаликом.
От дальнейших комментариев Дзюба отказался.
Без комментариев сегодня. Мы проиграли, у меня траур.
Да играть ненужно было!
Зениту этот турнир нужен точно так же как ЦСКА и Краснодару!
И так играть некому еще и потерять на весну игроков? Глупо!
Да играть ненужно было!
Зениту этот турнир нужен точно так же как ЦСКА и Краснодару!
И так играть некому еще и потерять на весну игроков? Глупо!
Вчера один ноги засветил,сегодня другой другое место показывает.
Ужос.
Вчера один ноги засветил,сегодня другой другое место показывает.
Ужос.
Так Локомотив именно это с вами и сделал!
Так Локомотив именно это с вами и сделал!
Пупсики были правы. Гыгыгы
Пупсики были правы. Гыгыгы