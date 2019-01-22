Дзюба остался недоволен грубостью Михалика

22 января 2019, 22:53

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча с «Локомотивом» остался недоволен грубой игрой защитника «железнодорожников» Тараса Михалика. В подтрибунном помещении он обратился к голкиперу «Локомотива» Гильерме с просьбой поговорить со своим одноклубником.

«Ты передай Михалику, что он делает!? Он бы меня в конце еще тр*хнул. Передай ему, что я не бургер», - сказал Дзюба Гильерме и показал на теле следы от борьбы с Михаликом.

От дальнейших комментариев Дзюба отказался.