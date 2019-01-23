Стрепетов: «Я начинаю думать: не забрался ли Дзюба на Эверест?»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал форму нападающего «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы в последних матчах.
Артема подняли до заоблачных вершин. Но в игре с «Локо» он вышел во втором тайме и погулял по полю. Я начинаю думать: не забрался ли он на Эверест? Свою состоятельность нужно доказывать в каждой игре. В заключительных матчах осени Дзюба растворился, будем откровенны.
Сезон для него получился сложный. Артем прошел через испытания и доказал, что он большой футболист. Но! Сейчас предстоит все доказывать заново! Нужны эмоции, заряженность… прекрасный Дриусси, прекрасный Ригони. Нужно восстановить Шатова. Олег просто неузнаваем! Когда восстановится Нобоа, возможно, Артем сыграет в другой футбол, как происходило при Халке? Получил передачу - забил. Его все должны обслуживать. Словно официанты с подносом. Дзюбе сейчас нужна колоссальная поддержка.
да и прямо сейчас уже хорошо!
да и прямо сейчас уже хорошо!
Просто стоячий игрок в составе Зенита!
Если Зениту он нравится, то пусть и числится в Зените!
Я уже писал - НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ ЗЕНИТУ!!!!!
ТАМ 90% ЗАЖРАВШИХСЯ!
Просто стоячий игрок в составе Зенита!
Если Зениту он нравится, то пусть и числится в Зените!
Я уже писал - НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ ЗЕНИТУ!!!!!
ТАМ 90% ЗАЖРАВШИХСЯ!
Да что там Дзюба,Заболотный тоже забьёт.
Да что там Дзюба,Заболотный тоже забьёт.
Сколько слов в последнее время...просто слов...
Кто нибудь понял похвалил он кого нибудь или поругал ???...))))
И Дзюба - "большой футболист на вершине Эвереста" или "игрок нуждающийся в поддержке.."???
Не интервью а ребусы......
Сколько слов в последнее время...просто слов...
Кто нибудь понял похвалил он кого нибудь или поругал ???...))))
И Дзюба - "большой футболист на вершине Эвереста" или "игрок нуждающийся в поддержке.."???
Не интервью а ребусы......
Практика времен Спартака (Томь Ростов), да и Зенита сейчас (Арсенал) доказывает это!
Практика времен Спартака (Томь Ростов), да и Зенита сейчас (Арсенал) доказывает это!