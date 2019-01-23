Стрепетов: «Я начинаю думать: не забрался ли Дзюба на Эверест?»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 86’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Стрепетов: «Я начинаю думать: не забрался ли Дзюба на Эверест?»

23 января 2019, 08:39

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал форму нападающего «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы в последних матчах.

Артема подняли до заоблачных вершин. Но в игре с «Локо» он вышел во втором тайме и погулял по полю. Я начинаю думать: не забрался ли он на Эверест? Свою состоятельность нужно доказывать в каждой игре. В заключительных матчах осени Дзюба растворился, будем откровенны.

Сезон для него получился сложный. Артем прошел через испытания и доказал, что он большой футболист. Но! Сейчас предстоит все доказывать заново! Нужны эмоции, заряженность… прекрасный Дриусси, прекрасный Ригони. Нужно восстановить Шатова. Олег просто неузнаваем! Когда восстановится Нобоа, возможно, Артем сыграет в другой футбол, как происходило при Халке? Получил передачу - забил. Его все должны обслуживать. Словно официанты с подносом. Дзюбе сейчас нужна колоссальная поддержка. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
23 января в 22:20
Зазвездился.
Заполярный
Заполярный
   39 / 808
23 января в 13:42
ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ ДЮБУ, НАСЫПЕМ ЕЩЕ ОДИН ЭВЕРЕСТ, ПОДКЛЮЧИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫДЕЛИМ ОХРАНУ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ И Т. Д. ДЮБА НАШЕ ВСЕ.
112910415
112910415
   41 / 808
23 января в 11:43
всё будет хорошо
да и прямо сейчас уже хорошо!
Gloomy59
Gloomy59
   227 / 808
23 января в 11:10
А он в общее играл когда нибудь?
Просто стоячий игрок в составе Зенита!
Если Зениту он нравится, то пусть и числится в Зените!
Я уже писал - НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ ЗЕНИТУ!!!!!
ТАМ 90% ЗАЖРАВШИХСЯ!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   55 / 808
23 января в 10:54
В оставшихся играх чемпионата Дзюба ещё забьёт,верю в альпиниста.
Да что там Дзюба,Заболотный тоже забьёт.
Аксинья
Аксинья
   108 / 808
23 января в 10:26
Крупные шкафы громче падают...(с Эвереста)
Т34
Т34
   8 / 808
23 января в 10:06
Не мешайте Дзюбе почивать на лаврах. Будете мешать, уйдет в Арсенал из Тулы.
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
23 января в 10:04
Дзюба - лучший игрок "Зенита"! Бакланов это сильно напрягает!
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   14 / 808
23 января в 09:38
В пятницу "Татьяну" из Петербурга Спартак "поздравит" с праздником)...
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
23 января в 09:30
Дзюба ещё себя покажет.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
23 января в 09:25
Первый блин комом. В пятницу испекем свиную отбивную. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista
   14 / 808
23 января в 09:25
На Эвересте выросло дерево?...нет, это фантастика)...
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 января в 09:23
Дзюба большой футболист, большой в смысле по телосложению.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   188 / 808
23 января в 09:20
" Дзюбе сейчас нужна колоссальная поддержка ". Бред какой-то. Он что, получил тяжелую травму, случилось какое-то несчастье в семье (тьфу-тьфу, всем здоровья), или мы с вами виноваты в том, что он плохо играет в настоящее время ? Начали петь панегирики по здоровому мужику... Сколько раз можно повторять, что игры в межсезонье нужны для втягивания в сезон и ни для чего более. Можно даже на поле дурака валять в товарищеских матчах, которые, по - существу, футболистам не нужны. Тем более на днях один из них проговорился, что лучше было бы играть с зарубежными командами, а не с соотечественниками, с которыми "еще наиграешься" в чемпионате России. Вот потому и такое отношение к этому "супер-турниру".
LOpp
LOpp
   5 / 808
23 января в 09:19
Если Магамед не идёт к горе, то Дзюба идёт к Эвересту.
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 808
23 января в 09:11
Дзюба Эвертон с Эверестом перепутал.
a3r3v3
a3r3v3
   224 / 808
23 января в 09:03
Срочно возвращайте Халка! Только он может попасть мячом Дзюбе по голове!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
23 января в 08:58
Поддержка нужна в балете или фигурном катании...

Сколько слов в последнее время...просто слов...
Кто нибудь понял похвалил он кого нибудь или поругал ???...))))
И Дзюба - "большой футболист на вершине Эвереста" или "игрок нуждающийся в поддержке.."???

Не интервью а ребусы......
mat73
mat73
   583 / 808
23 января в 08:57
Дзюбу надо регулярно гонять по арендам, указывая ему его место)))
Практика времен Спартака (Томь Ростов), да и Зенита сейчас (Арсенал) доказывает это!
4RT
4RT
   208 / 808
23 января в 08:52
Высота, ещё не рост.
Казанский
Казанский
   236 / 808
23 января в 08:51
Дзюба краусавчик ))
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