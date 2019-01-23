Стрепетов: «Я начинаю думать: не забрался ли Дзюба на Эверест?»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал форму нападающего «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы в последних матчах.

Артема подняли до заоблачных вершин. Но в игре с «Локо» он вышел во втором тайме и погулял по полю. Я начинаю думать: не забрался ли он на Эверест? Свою состоятельность нужно доказывать в каждой игре. В заключительных матчах осени Дзюба растворился, будем откровенны.

Сезон для него получился сложный. Артем прошел через испытания и доказал, что он большой футболист. Но! Сейчас предстоит все доказывать заново! Нужны эмоции, заряженность… прекрасный Дриусси, прекрасный Ригони. Нужно восстановить Шатова. Олег просто неузнаваем! Когда восстановится Нобоа, возможно, Артем сыграет в другой футбол, как происходило при Халке? Получил передачу - забил. Его все должны обслуживать. Словно официанты с подносом. Дзюбе сейчас нужна колоссальная поддержка.