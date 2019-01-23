Переход Дениса Суареса в «Арсенал» сорвался

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес останется в команде до конца сезона, поскольку его переход в «Арсенал» сорвался.
«Канониры» хотели арендовать футболиста, а «Барселона» настаивала на продаже, из-за чего клубы так и не смогли договориться.
«Барса» готова пойти на аренду лишь в том случае, если в соглашении будет прописано обязательство выкупа летом.
Контракт Дениса Суареса с «сине-гранатовыми» рассчитан еще на полтора года.
То есть, что мы давно видим, латает дыры, только если уж совсем звездец, предпочитает перспективным, но малоизвестным игрокам на эти позиции причем сбитых летчиков с именем, чтобы поддерживать статус того, что клуб покупает известных игроков.
Я уже готов за будущий ВХЮ болеть) Мы ими скоро станем.
То есть, что мы давно видим, латает дыры, только если уж совсем звездец, предпочитает перспективным, но малоизвестным игрокам на эти позиции причем сбитых летчиков с именем, чтобы поддерживать статус того, что клуб покупает известных игроков.
Я уже готов за будущий ВХЮ болеть) Мы ими скоро станем.
По "морали" удар. Владелец без амбиций, ладно Эшли на продажу Ньюкасл выставил, но этот не вкладывать, не продавать не собирается
По "морали" удар. Владелец без амбиций, ладно Эшли на продажу Ньюкасл выставил, но этот не вкладывать, не продавать не собирается