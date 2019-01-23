Переход Дениса Суареса в «Арсенал» сорвался

23 января 2019, 16:25

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес останется в команде до конца сезона, поскольку его переход в «Арсенал» сорвался.

«Канониры» хотели арендовать футболиста, а «Барселона» настаивала на продаже, из-за чего клубы так и не смогли договориться.

«Барса» готова пойти на аренду лишь в том случае, если в соглашении будет прописано обязательство выкупа летом.

Контракт Дениса Суареса с «сине-гранатовыми» рассчитан еще на полтора года.