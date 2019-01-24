«Зенит» готов принять предложение ПСЖ по Паредесу

По данным из СМИ, «Зенит» готов принять предложение ПСЖ по полузащитнику Леандро Паредесу.
Сообщается, что французский клуб заплатит за хавбека около 40 млн евро. Сам футболист будет зарабатывать 7 млн евро за сезон. Контракт будет рассчитан на 4.5 года.
Недавно отмечалось, что Паредес провел среду в Париже.
ну а болотного в челси,кто там еще ивановича и маркиза на пенсию
а больше и продать не кого.
ну а болотного в челси,кто там еще ивановича и маркиза на пенсию
а больше и продать не кого.
надо продавать, чтобы платить зарплату 18 тренерам.
надо продавать, чтобы платить зарплату 18 тренерам.
Надо срочно соглашаться и оформлять сделку!!!
Надо срочно соглашаться и оформлять сделку!!!