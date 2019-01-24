«Зенит» готов принять предложение ПСЖ по Паредесу

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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 83’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 76’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 40’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Зенит» готов принять предложение ПСЖ по Паредесу

24 января 2019, 10:49

По данным из СМИ, «Зенит» готов принять предложение ПСЖ по полузащитнику Леандро Паредесу

Сообщается, что французский клуб заплатит за хавбека около 40 млн евро. Сам футболист будет зарабатывать 7 млн евро за сезон. Контракт будет рассчитан на 4.5 года. 

Недавно отмечалось, что Паредес провел среду в Париже

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Все комментарии
Контуженый
Контуженый ответил Юрий Сенатов 1
   678 / 808
25 января в 11:13
КУпите на вырученные от продажи аргентинца двух ребят из Восточной Европы, которые когти будут рвать за команду, а не делать вид, что играют в футбол и дорожат честью команды, как это делал Паредес.
А лучше взять своих, питерских, ребят из академии. Тогда и повторится успех 2008 года.
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
25 января в 10:40
"ПСЖ" усиливает "Зенит" - спасибо им за наш дорогой клуп!
ziborock
ziborock ответил Антон Куцый
   23 / 808
25 января в 01:00
Про Паредеса и Квинси согласен, а вот Адриано то ничем не лучше Фернандеша, Смолова Фарфана ну и конечно лучшего игрока рфпл на данный момент - Фернандеса.
Ну здесь как посмотреть! Бомжи кричат что лучший Дзюба, вы - Фернандес, а как по мне - лучший Зобнин! Вижу мужик ты адекватный, поэтому и разговариваю с тобой нориально: Фернандес хорош! Спору нет!!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил tuman960
   517 / 808
24 января в 21:19
Моуриньо свободен) представь как бы полыхало у недоброжелателей, если бы он пришёл)))
dok66
dok66
   221 / 808
24 января в 21:00
Та пусть уходит . Только зачем он ПСЖ ???
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   105 / 808
24 января в 20:25
За такие деньги можно
Нужно
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
24 января в 18:56
За такие деньги можно
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   280 / 808
24 января в 18:35
интересно кого в следующем году продавать будут зюбу наверно в китай
ну а болотного в челси,кто там еще ивановича и маркиза на пенсию
а больше и продать не кого.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Антон Куцый
   7 / 808
24 января в 18:02
не понял тебя,кто такие те кого ты назвал после Адриано? правильно,средние игроки ,которые на максимуме что-то могут
Антон Куцый
Антон Куцый ответил 25процентный клоун
   780 / 808
24 января в 17:43
ну это имхо) а так,глянь статистику игроков за прошлый сезон и позицию питерцев в турнирной,в кубке и еврокубках а потом перечитай свой пост). Паредес может и умеет играть ,но в Зените он не показал стабильный класс ,возможно из-за старых заслуг он еще не списан,а статистика удручающая . А Адриано и Квинси лучшие в 17/18 да и в 16/17
Про Паредеса и Квинси согласен, а вот Адриано то ничем не лучше Фернандеша, Смолова Фарфана ну и конечно лучшего игрока рфпл на данный момент - Фернандеса.
berda2003
berda2003
   718 / 808
24 января в 17:37
жаль, конечно, но за такие деньги можно продать весь оставшийся 51ик...
надо продавать, чтобы платить зарплату 18 тренерам.
Антон Куцый
Антон Куцый ответил ziborock
   780 / 808
24 января в 17:33
Купили за 23, 10 лямов выплатили зарплату за 2 года, а Передас уходит из Зенита без трофеев!)))
Ну 7 лямов как ни крути в плюс зениту, причем за Паредеса, который ничем себя не проявил. Очень выгодная сделка.
Антон Куцый
Антон Куцый ответил Nikola45
   780 / 808
24 января в 17:30
Свинси деградировал полностью находясь в Тарасовке! А посему его очень дорого продали! Теперь не знают как от него избавится!
Не известно кто из них лучше будет играть в новых клубах, но судя по времени проведенному в РФПЛ Промес был объективно на голову выше Паредеса, который ничем особым не запомнился по сути.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   138 / 808
24 января в 16:41
а псж готов?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Некит_Зенит
   226 / 808
24 января в 16:16
Ты лучше посчитай сколько человек ушло из спартака без трофеев))
Да он считать не умеет, а пальцев на руках не хватает...
Leningrad 84
Leningrad 84
   226 / 808
24 января в 16:15
Что значит "готов принять предложение"?
Надо срочно соглашаться и оформлять сделку!!!
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
24 января в 15:57
Зарплата в 7 мильонов. Как они обходят фейр плэй.?.
корабел
корабел ответил Lu4nik
   531 / 808
24 января в 15:41
Шницель?)))))))))))))) За что ты так Акселя?
Не мели чепухи.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Ангел неБесГрешен
   186 / 808
24 января в 15:36
Болел Зенита радует, что в команду пришли деньги. Которые можно потратить на покупку хорошего игрока. А тебя не удивляет, что вы начинаете реветь, когда Зенит покупает игроков? Как будто лично у вас берут деньги на покупку? Много лично ты вложил в покупку того же арга?
Он много вложил. Ща будет считать свои копейки, что он отдал за газ. По сравнению с миллионами евро, это действительно копейки.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил ziborock
   186 / 808
24 января в 15:34
Купили за 23, 10 лямов выплатили зарплату за 2 года, а Передас уходит из Зенита без трофеев!)))
Ты лучше посчитай сколько человек ушло из спартака без трофеев))
Novograd
Novograd
   481 / 808
24 января в 15:13
то таке некому ненадо
Lu4nik
Lu4nik ответил Великолепный камерунец
   579 / 808
24 января в 15:08
Ща бомжы тебе расскажут как продажа Хулька и Шницеля самоокупила зенит на 200 лет вперед)
Шницель?)))))))))))))) За что ты так Акселя?
Невский 5
Невский 5 ответил Nikola45
   22 / 808
24 января в 15:05
Свинси деградировал полностью находясь в Тарасовке! А посему его очень дорого продали! Теперь не знают как от него избавится!
Так деградировал что с Барсой голевой пас отдал. Гыгыгы.
серый1925
серый1925 ответил makkie
   398 / 808
24 января в 14:59
Еще один уходит из Зенита без титулов...
А из Спартака все уходят чемпионами ( какая глупость )
makkie
makkie
   29 / 808
24 января в 13:57
Еще один уходит из Зенита без титулов...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
24 января в 13:18
Ищите замену толковую...
Воин666
Воин666
   418 / 808
24 января в 13:14
А зачем он нужен ПСЖ? Абсолютно средний игрок.
За адекватность
За адекватность
   232 / 808
24 января в 12:59
"Близок к переходу", "в шаге от ПСЖ", "Зенит готов принять предложение", мыльная опера, смотрите в следующих сериях...
Nikola45
Nikola45 ответил oFANATo
   32 / 808
24 января в 12:57
ЭТО ВАМ НЕ СВИНСИ ПРОДАТЬ ЗА КОПЕЙКИ
Свинси деградировал полностью находясь в Тарасовке! А посему его очень дорого продали! Теперь не знают как от него избавится!
SHMEL
SHMEL
   58 / 808
24 января в 12:51
Что ж удачи ему,но что-то мна подсказывает,в ПСЖ он будет статистом,хотя могу и ошибаться.
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