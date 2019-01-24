«Зенит» готов принять предложение ПСЖ по Паредесу

24 января 2019, 10:49

По данным из СМИ , «Зенит» готов принять предложение ПСЖ по полузащитнику Леандро Паредесу.

Сообщается, что французский клуб заплатит за хавбека около 40 млн евро. Сам футболист будет зарабатывать 7 млн евро за сезон. Контракт будет рассчитан на 4.5 года.

Недавно отмечалось, что Паредес провел среду в Париже.