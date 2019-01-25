Аршавин: «Роша? Мне кажется, „Спартак“ - не его команда»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление нападающего «Спартака» Педро Роши. В сегодняшнем матче против «Зенита» (3:0) бразилец отыграл весь второй тайм.
Роша? Мне кажется, «Спартак» - не его команда. В тех матчах с его участием, которые я видел, он всегда играл неудачно. Трудно сказать, почему так происходит. А как он играл в Бразилии, я не видел.
Всё то, о чём долдонят прикормленные боты и ангажированные СМИ, разбивается о быт.
Педро Роша плохой игрок? Но он порвал и добил зенит!
Промес не заиграл в Севилье? Но он занял 1 место в группе ЛЕ, отдал голевую с Барсой и победил Реал 3-0!
Промес не заиграл в сборной Голландии? Но он забил Германии и принёс Голландии 1 место в группе!
Гыгыгы!
Всё то, о чём долдонят прикормленные боты и ангажированные СМИ, разбивается о быт.
Педро Роша плохой игрок? Но он порвал и добил зенит!
Промес не заиграл в Севилье? Но он занял 1 место в группе ЛЕ, отдал голевую с Барсой и победил Реал 3-0!
Промес не заиграл в сборной Голландии? Но он забил Германии и принёс Голландии 1 место в группе!
Гыгыгы!