Аршавин: «Роша? Мне кажется, „Спартак“ - не его команда»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление нападающего «Спартака» Педро Роши. В сегодняшнем матче против «Зенита» (3:0) бразилец отыграл весь второй тайм.

Роша? Мне кажется, «Спартак» - не его команда. В тех матчах с его участием, которые я видел, он всегда играл неудачно. Трудно сказать, почему так происходит. А как он играл в Бразилии, я не видел.