Ловчев: «Вижу в „Зените“ безразличие и недовольство»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал результат товарищеского матча «Зенит» - «Спартак» (0:3).

В интервью Кононова проскальзывало, что он поклонник «спартаковского футбола». Команда «Краснодар» при Кононове начала играть в другой футбол. Ему начали подбирать игроков под стиль. В последних матчах очень понравился Мелкадзе. Он очень неординарный игрок. Сегодня разыграли великолепную стеночку.

Все действия Кононова в «Спартаке» правильные. В «Спартаке» сейчас атмосфера правильной работы, когда люди довольны тренировками и игрой в футбол. В «Зените» же я вижу безразличие и недовольство, от этого и результаты такие. Вратари у них просто шок!

Айртон? Пока он меня не впечатляет. Тренер хочет укрепить края. Взяли этого защитника, но пока ничего в нем не вижу.

Глушаков? Он вернулся на свой хороший уровень, на котором был ранее. Очень важно, что он забил. Он оправдывает себя. Понятно, что свист трибун мешал ему, а сейчас в Катаре ничего ему не мешает.