«Севилья» - «Леванте»: Промес в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Леванте» на матч 21-го тура испанской Примеры.
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Карришу, Меса, Бен-Йеддер, Банега, Видаль, Силва, Промес, Вёбер, Васкес.
«Леванте»: Ойер, Майораль, Робер, Барди, Моралес, Коке, Рочина, Кабако, Боатенг, Кампанья, Мансанара.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что «Барселона» проиграла «Севилье» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании.
Феррари должно быть очень обидно, плак плак=))) Прям места себе не находят, что я за них болею.
Феррари должно быть очень обидно, плак плак=))) Прям места себе не находят, что я за них болею.
Матч с Жироной, открыли счёт с левого пенальти, покалечили Думбия, промес вышел на поле на 89-й минуте, когда результат был уже сделан.
Позор!
Матч с Жироной, открыли счёт с левого пенальти, покалечили Думбия, промес вышел на поле на 89-й минуте, когда результат был уже сделан.
Позор!