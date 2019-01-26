Агент Кальехона: «Мы не получали предложений по новому контракту»

Агент полузащитника «Наполи» Хосе Кальехона прокомментировал возможное продление контракта игрока с клубом.

Действующий контракт рассчитан до 2020 года, и мы еще не получали предложений по новой сделке. Я знаю, что клуб очень доволен выступлениями Хосе.

Не знаю, почему мы еще не провели переговоры. Нам нужно первое предложение, чтобы начать обсуждение, но ко мне еще никто не обращался, не знаю, почему так.

Несомненно, игрок счастлив в Неаполе, он на протяжении многих лет показывал свою любовь к этому городу, клубу и болельщикам.