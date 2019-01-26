Наставник «Сассуоло»: «Я недоволен потерей Боатенга»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби прокомментировал переход полузащитника Кевина-Принса Боатенга в «Барселону».

Я недоволен потерей Боатенга, так как мы строили игру вокруг этого футболиста.

Тем не менее, клуб и я решили отпустить его, потому что это уникальная возможность, которую он больше никогда не получит. Мы дали ему шанс. Все игроки рады за него, и это должно мотивировать их, потому что «Барса» взяла 31-летнего футболиста. Это говорит о том, что любой футболист в любом возрасте может сделать серьезный шаг вперед в своей карьере.