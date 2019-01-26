Аршавин ответил на блиц-опрос

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопросы блиц-опроса.
— Ваше главное достижение?
— Кубок УЕФА.
— Любимый вид спорта, кроме футбола?
— Теннис.
— Лучший игрок мира на вашей позиции в данный момент
— Месси.
— Вам когда-нибудь приходилось играть в воротах?
— Да, на тренировках.
— Как сохраняли мотивацию на протяжении такого долгого периода времени?
— Я любил футбол и люблю футбол. Вот и все. Все очень просто.
— Что самое интересное в Казахстане?
— Люди.
— Самые громкие болельщики мира в Англии?
— Вряд ли. Где-нибудь в Южной Америке.
— Рок, рэп или опера?
— Русская попса.
— Четыре мяча в ворота «Ливерпуля» или гол ван дер Сару в дополнительное время на чемпионате Европы?
— Четыре гола «Ливерпулю».
— Каким поступком гордитесь?
— Никаким.
— Как встретили Новый год?
— Один.
— О чем вы сейчас мечтаете?
— Ни о чем.
Напомним, что Аршавин в конце прошлого года завершил карьеру игрока.
- Никаким,один,ни о чём.
- Никаким,один,ни о чём.
ПРАВИЛЬНО ! 16 ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД . Еще многочисленые позоры , антирекорды и прочие памятные события .
ПРАВИЛЬНО ! 16 ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД . Еще многочисленые позоры , антирекорды и прочие памятные события .
Концовка топ просто )))
Концовка топ просто )))
— Никаким.
— Как встретили Новый год?
— Один.
— О чем вы сейчас мечтаете?
— Ни о чем."
Классное интервью)
— Никаким.
— Как встретили Новый год?
— Один.
— О чем вы сейчас мечтаете?
— Ни о чем."
Классное интервью)