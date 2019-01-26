Аршавин ответил на блиц-опрос

сегодня, 17:36

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопросы блиц-опроса.

— Ваше главное достижение?

— Кубок УЕФА .

— Любимый вид спорта, кроме футбола?

— Теннис.

— Лучший игрок мира на вашей позиции в данный момент

— Месси.

— Вам когда-нибудь приходилось играть в воротах?

— Да, на тренировках.

— Как сохраняли мотивацию на протяжении такого долгого периода времени?

— Я любил футбол и люблю футбол. Вот и все. Все очень просто.

— Что самое интересное в Казахстане?

— Люди.

— Самые громкие болельщики мира в Англии?

— Вряд ли. Где-нибудь в Южной Америке.

— Рок, рэп или опера?

— Русская попса.

— Четыре мяча в ворота «Ливерпуля» или гол ван дер Сару в дополнительное время на чемпионате Европы?

— Четыре гола «Ливерпулю».

— Каким поступком гордитесь?

— Никаким.

— Как встретили Новый год?

— Один.

— О чем вы сейчас мечтаете?

— Ни о чем.

Напомним, что Аршавин в конце прошлого года завершил карьеру игрока.