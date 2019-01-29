Хесе стал игроком «Бетиса»

вчера, 23:06

Форвард ПСЖ Хесе возвращается в Испанию.

Футболист будет выступать за «Бетис» до конца сезона на правах аренды. 25-летний испанец в текущем сезоне провел на поле всего одну минуту, выйдя на замену в матче со «Страсбуром» в Кубке Франции.