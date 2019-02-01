Никита Чернов: «В футболе есть только одно место - первое»

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о планах на вторую часть сезона.

Надо от своей игры отталкиваться. Если будем выполнять все требования Виктора Михайловича, сможем достичь цели. В первой части сезона обыграли «Зенит», большую часть матча доминировали над «Спартаком», с «Краснодаром» вели в счёте, но пропустили два обидных мяча в последние 15 минут. Играли неплохо, просто где-то не повезло.

Думаю, сейчас подправим эти моменты и во второй части чемпионата дела пойдут намного лучше, чем в первой. Надеюсь, сейчас качественно подготовимся и удачно проведём весеннюю часть сезона. У нас молодая, амбициозная команда, все ребята живут одной целью – стать чемпионами. В футболе есть только одно место – первое.