Никита Чернов: «Поздравил Головина с первым голом за „Монако“»

Защитник ЦСКА Никита Чернов поддержал хавбека «Монако» Александра Головина.

С Головиным на связи. В Counter-Strike играем, «ВКонтакте», по WhatsApp переписываемся. Поздравил его с первым голом за «Монако», сказал: «Саня, красавчик! Ты не виноват, что в твоей команде люди на 10-й минуте каждый матч удаляются. Тяжело всю игру вдесятером обороняться».

Понятное дело, он очень хотел забить. Всё повторял: «Когда забью, когда забью?» Куча моментов была, но мяч упорно не шёл в ворота. Думаю, после этого гола у Сани игра пойдёт, и всё будет хорошо.