Бистрович: «Сейчас мы очень устали»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о работе на сборе.

Да, работа очень сложная. Нечто подобное в Кампоаморе было и в прошлом году. К тому же сейчас с нами снова Паулино Гранеро, он дает нам очень серьезную нагрузку. Я бы сказал, что сейчас даже тяжелее, чем год назад. Но сборы для того и предназначены, чтобы мы хорошо подготовились к сезону, набрали нужную форму к первому туру после зимнего перерыва. Да, сейчас мы очень устали, но к возобновлению чемпионата команда будет готова хорошо, я уверен.