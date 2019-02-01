Ринат Билялетдинов: «Меня не удивит переход Азмуна в „Зенит“»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал грядущий переход нападающего казанцев Сердара Азмуна в «Зенит».

Переход игроков из «Рубина» в «Зенит» - это отработанная схема. Она уже существует больше десяти лет. Это подтверждают трансферы Бухарова, Рондона, Рязанцева, Ансальди, Могилевца, Оздоева, Набиуллина из Казани в Петербург. Наверное, между клубами отлажены юридическо-правовые вопросы. Ничего сверхъестественного в этом не вижу.

«Рубин» заработает деньги, которые сможет пустить в дело. Казанцы вовремя расстались с недешевыми футболистами, разгрузили платежную ведомость. Но если Азмун в выстрелит в Питере и потом окажется в одной из европейских топ-лиг, то в плюсе окажется и «Зенит». На такое развитие событий немало шансов.