Дюков готов обсудить возврат на систему «весна-осень»

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков оценил влияние системы проведения чемпионата России «осень-весна», которая была введена в 2011 году.

Переход состоялся, но это не то решение, которое позволило кардинально изменить наш футбол, он не стал лучше или хуже.

Когда мы принимали решение [о переходе на систему «осень-весна»], мы надеялись, что футбольная инфраструктура будет развиваться быстрее - будут строиться манежи, крытые стадионы. Если какое-то количество манежей за это время и появилось, то стадион, на котором можно играть круглогодично, был построен только один - это стадион ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Обратный переход? Это надо обсуждать и после обсуждения принимать решение, я предполагаю, что как и в 2010 году, сейчас мнения разделятся, будет серьезная битва. Многие клубы Премьер-Лиги будут против обратного перехода, а ряд клубов, в основном из низших дивизионов, будут выступать за переход.