Кержаков: «Денису Черышеву не хватает стабильности»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал выступление Дениса Черышева за «Валенсию».

Во-первых, Денису не хватает крепких связок в своем теле. Он очень часто травмируется, к сожалению. Нужна стабильность, во-вторых. Ему нужно проводить больше времени в одном клубе. После ЧМ -2018 года, когда Денис забил четыре гола, мы все равно ждем большего. В этом есть проблема, она в нас самих. Конечно, сейчас у него складывается карьера лучше, чем до мирового первенства.